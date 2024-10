PS5 Pro sarà come passare da una RTX 3060 a una RTX 4070

PlayStation 5 Pro, in uscita il 7 novembre, promette un significativo salto di qualità rispetto al modello base.

Dopo PS5 base (che trovate su Amazon) e la Slim, a breve sarà infatti il turno del nuovo modello mid-gen.

Advertisement

E se non tutti gli sviluppatori sono convinti di PS5 Pro, come vi abbiamo reso noto giorni fa, la potenza della nuova piattaforma sembra comunque indubbia.

Secondo gli esperti di Digital Foundry, che hanno testato la console (via Wccftech), l'upgrade è paragonabile al passaggio da una GPU RTX 3060/3060 Ti a una RTX 4070, consentendo l'accesso a funzionalità visive precedentemente non disponibili.

Il miglioramento più evidente si nota nei giochi ottimizzati per PS5 Pro, come F1 24. La nuova console offre vantaggi sostanziali soprattutto per chi gioca in modalità Performance, garantendo una qualità visiva nettamente superiore.

Anche se i miglioramenti in modalità Qualità sono meno marcati, le migliori capacità di ray tracing potrebbero comunque attrarre molti giocatori.

Un elemento chiave di PS5 Pro è l'introduzione dell'upscaler PSSR. Questa tecnologia non solo rende l'upgrade più significativo di quanto suggeriscano le specifiche, ma può essere utilizzata per migliorare la qualità visiva del ray tracing.

Tuttavia, non raggiunge le prestazioni del DLSS 3.5 Ray Reconstruction di NVIDIA in termini di separazione degli input dalla scena finale.

Nonostante l'elevato prezzo di lancio, Digital Foundry ritiene che PS5 Pro possa valere l'investimento e non essere quindi un flop.

Sebbene si possa argomentare sul rapporto prezzo-prestazioni rispetto a un PC da gaming con specifiche simili, la console Sony offre un'esperienza completamente priva di problemi tecnici, un vantaggio non trascurabile per molti utenti.

Con il lancio imminente, i giocatori potranno presto valutare personalmente se PlayStation 5 Pro rappresenta un upgrade degno rispetto al modello base.

Le prime impressioni degli esperti suggeriscono che, per gli appassionati di grafica avanzata e prestazioni elevate, la nuova console potrebbe offrire un salto qualitativo significativo. Del resto, anche i giochi PS4 beneficeranno delle potenzialità di PS5 Pro.