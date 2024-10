Non tutti gli sviluppatori sono convinti di PS5 Pro

PS5 Pro ha fatto discutere i giocatori ma, prima o poi, anche gli sviluppatori dovranno averci a che fare ed è interessante capire cosa ne pensano loro del nuovo hardware di PlayStation.

Sulla nuova console, infatti, i videogiochi avranno un potenziamento in termini di prestazioni nonostante gli evidenti effetti sulla risoluzione.

Proprio per questo motivo è utile sapere cosa pensano alcuni degli sviluppatori con dei giochi in arrivo, come Capcom per Monster Hunter Wilds (lo trovate su Amazon) e SEGA per Sonic x Shadow Generations.

Durante il Tokyo Game Show 2024, i due team citati sono stati tra quelli che hanno espresso opinioni contrastanti sul nuovo hardware premium.

Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, ha un'opinione positiva sulla PS5 Pro, dichiarando che il team di Wilds sapeva fin da subito di voler supportare la nuova console.

Grazie all'utilizzo del potente motore RE Engine, il team vede nella PS5 Pro un'opportunità per spingere ulteriormente le capacità grafiche del gioco. Tsujimoto ha sottolineato che, pur essendo entusiasti delle possibilità offerte dalla console, sono ancora nel mezzo del processo di sviluppo per capire come implementare al meglio il supporto.

D'altra parte, Takashi Iizuka, produttore del Sonic Team, ha un approccio diverso, mantenendo il focus sulle console di generazione precedente come la PS4, che ha ancora una vasta base di giocatori.

Per Iizuka, è importante che i giochi di Sonic siano accessibili al maggior numero di persone possibile, compresi coloro che utilizzano console meno potenti, come il Nintendo Switch. Il suo obiettivo è bilanciare il supporto tra piattaforme di fascia alta e bassa, garantendo che i giochi possano girare su entrambe con compromessi necessari.

E per quanto riguarda il prezzo? Entrambi si sono rivelati favorevoli.

Vedremo se, alla prova sul campo, PS5 Pro saprà soddisfare le aspettative degli sviluppatori con le sue potenzialità. Le quali, per altro, saranno anche alla base della probabile PS6.