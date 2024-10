PS5 Pro sarà un flop? Risponde Digital Foundry

PlayStation 5 Pro, versione aggiornata della console Sony, sta registrando preordini inferiori rispetto al modello base lanciato quattro anni fa.

Tuttavia, gli esperti di Digital Foundry sottolineano che questo non implica necessariamente un fallimento commerciale del prodotto (la console classica e non solo la trovate su Amazon).

Vero anche che non tutti gli sviluppatori sono convinti di PS5 Pro, come vi abbiamo reso noto alcuni giorni fa.

Durante l'ultimo episodio del loro podcast settimanale, i ragazzi di DF hanno analizzato la situazione dei preordini di PS5 Pro (via Wccftech).

Gli esperti hanno evidenziato come, nel contesto post-pandemico, il mancato esaurimento delle scorte al lancio non sia più indicativo di vendite disastrose.

La domanda per questo aggiornamento di metà generazione sarà probabilmente più contenuta rispetto a quella registrata per PlayStation 4 Pro e Xbox One X, principalmente perché questi ultimi venivano venduti allo stesso prezzo di lancio dei modelli base.

Gli esperti ipotizzano che la catena di approvvigionamento sia stata migliorata rispetto al modello base, con una disponibilità di componenti sufficiente a soddisfare la domanda iniziale.

Sony sembra essere più concentrata sulla salute complessiva della famiglia PS5 piuttosto che sulle vendite immediate di Pro.

Digital Foundry ha anche avuto modo di provare Final Fantasy VII Rebirth su PS5 Pro, notando alcuni problemi di stabilità dell'immagine, soprattutto nella vegetazione e negli oggetti geometrici distanti.

È stato confermato che la modalità PS5 Pro di Final Fantasy VII Rebirth utilizzerà le stesse impostazioni visive della modalità Grafica del modello base, senza ulteriori miglioramenti visivi.

Nonostante ciò, la qualità dell'immagine risulta comunque buona, specialmente se confrontata con la modalità Performance del modello base.

Gli esperti auspicano che le vendite di PS5 Pro siano sufficienti a incentivare gli sviluppatori a creare versioni ottimizzate dei loro giochi, sfruttando appieno le caratteristiche uniche del sistema.

PlayStation 5 Pro sarà lanciata sul mercato mondiale il 7 novembre. Restando in tema, avete letto che secondo quanto dichiarato da Toshimasa Aoki di Sony Interactive Entertainment, anche i giochi PS4 beneficeranno delle potenzialità di PS5 Pro?