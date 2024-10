PS4, i giochi beneficeranno delle potenzialità di PS5 Pro

PS5 Pro, console mid-gen annunciata pochi giorni fa, a quanto pare non si limiterà a offrire miglioramenti per i titoli di nuova generazione.

A pochi giorni dalla presentazione di PS5 Pro, quindi, continuano a emergere informazioni sulla nuova piattaforma di metà generazione.

Secondo quanto dichiarato da Toshimasa Aoki di Sony Interactive Entertainment (via PlayStation Lifestyle), anche i giochi PS4 beneficeranno delle potenzialità della nuova console.

Durante un'intervista al sito giapponese 4Gamer, Aoki ha spiegato come i titoli della scorsa generazione con frame rate variabile vedranno un miglioramento significativo grazie alla retrocompatibilità, promettendo performance più fluide.

Uno degli elementi più interessanti riguarda la funzione "Image Quality Boost", che permetterà l'upscaling dei giochi PS4.

Questa modalità sarà attivabile su base opzionale, dando ai giocatori la possibilità di scegliere se sfruttare o meno questa feature.

È un'aggiunta che si somma ai miglioramenti già presenti sulla PS5 standard, ma con un ulteriore potenziale di perfezionamento. Sebbene la portata di questi miglioramenti possa variare da titolo a titolo, la vera qualità sarà svelata solo al lancio di PS5 Pro.

Un altro dettaglio di grande rilievo è l'impatto di PS5 Pro sui giochi PlayStation VR 2. Aoki ha sottolineato come i cali di frame rate, spesso responsabili di motion sickness, saranno ridotti, migliorando così sensibilmente l'esperienza di realtà virtuale.

Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta per tutti coloro che, fino a oggi, hanno trovato difficile fruire di lunghi periodi di gioco in VR a causa di fastidi visivi e non.

Le parole di Aoki ci mostrano una console che non solo guarda avanti (anche se non sarà PS6, che comunque a quanto pare beneficerà anche lei di Pro), ma che sembra voler ridare vita a un'intera generazione di titoli, senza lasciare indietro nessuno.