PS5 Pro gratis per i The Game Awards 2024, ma non per tutti

I The Game Awards 2024 saranno sicuramente più interessanti per il pubblico cinese, perché lo show di Geoff Keighley regalerà agli utenti della piattaforma una PS5 Pro ogni 15 minuti.

Rievocando una iniziativa più volte avviata dai The Game Awards in passato con Steam Deck, l'edizione 2024 dello show si occuperà invece di diffondere gratuitamente l'ultima console Sony al pubblico cinese.

L'iniziativa è stata annunciata dalla pagina ufficiale dell'evento, spiegando i dettagli della particolare promozione.

Seguendo i The Game Awards 2024 su Bilibili in Cina, gli utenti potranno vincere ogni 15 minuti una PS5 Pro.

Bilibili è una piattaforma cinese di streaming video e condivisione di contenuti, nata nel 2009 e particolarmente popolare tra le generazioni più giovani, in particolare la Gen Z. Inizialmente focalizzata su video di anime e contenuti legati alla cultura otaku, Bilibili ha ampliato il proprio raggio d’azione fino a includere una vasta gamma di argomenti, tra cui videogiochi, musica, tecnologia, lifestyle e apprendimento.

La piattaforma offre contenuti creati sia da utenti che da partner professionali, inclusi video originali, streaming live e simulcast di anime popolari. Bilibili è anche un importante punto di riferimento per i creatori di contenuti che vogliono raggiungere il pubblico cinese.

Disponibile su browser e dispositivi mobili, Bilibili è una delle piattaforme più influenti in Cina, con una forte enfasi sull'interazione sociale e la diversità dei contenuti.

Questo spiegherebbe anche l'esito delle votazioni dei Players' Voice, la cui cinquina finale comprende addirittura 3 gacha che sono generi di videogiochi genericamente molto popolari proprio sul mercato cinese.

Oltre alla PS5 Pro, che per noi non sarà ovviamente disponibile, lo show conterrà comunque cose molto interessanti come Hideo Kojima, Borderlands 4 e il nuovo Mafia.

