Nei migliori giochi del 2024 scelti da voi ci sono 3 gacha

Il Players' Voice dei The Game Awards 2024, la votazione dei migliori giochi dell'anno secondo la community dei videogiocatori, riserva sempre delle grandi sorprese e quest'anno c'è sicuramente di che riflettere perché nella cinquina finale ci sono anche 3 gacha.

Dopo aver aperto le votazioni la scorsa settimana, gli utenti hanno potuto esprimere la propria opinione e decretare quali sono i migliori videogiochi del 2024. Il processo si articola in più fasi, partendo da una lista iniziale di candidati che viene progressivamente ridotta fino a raggiungere i finalisti.

Oggi è arrivata la cinquina, pubblicata dal profilo dei The Game Awards 2024 e, come potete vedere, c'è molto da dire.

Ecco i titoli che si contenderanno il riconoscimento:

Black Myth: Wukong

Genshin Impact

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Oltre a Black Myth: Wukong (lo trovate su Amazon) come gioco completo e "classico" per così dire, e Shadow of the Erdtree che è comunque un DLC e già di suo ha fatto discutere per la sua sola presenza, la community dei videogiocatori che combattono il sistema ha scelto che ci sono 3 gacha tra i videogiochi migliori del 2024.

Oltre a Genshin Impact che è un gioco uscito anni fa, secondo i veri gamer ci sono Wuthering Waves e Zenless Zone Zero dovrebbero contendersi il titolo di miglior gioco dell'anno. Questo significa che, a livello puramente statistico, è probabile che il miglior videogioco del 2024 dei videogiocatori sia comunque un gacha.

Da oggi partono i voti per trovare un vincitore della cinquina finale, e potete contribuire anche voi votando tramite la pagina ufficiale del concorso.

A proposito di nomination, a questo indirizzo trovate tutti i nomi dei titoli che si contenderanno il titolo nella notte dei The Game Awards 2024.