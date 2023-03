PS5 Slim, il nuovo modello è in arrivo? Un noto retailer lancia l’indizio

Sembra proprio che PlayStation 5 possa seguire l’esempio delle precedenti generazioni e prepararsi a un nuovo modello più sottile: un retailer importante sul mercato australiano avrebbe infatti fatto trapelare l’esistenza di una ipotetica PS5 Slim, suggerendo che l’annuncio potrebbe essere in arrivo.

Il tempismo potrebbe del resto rivelarsi quello giusto per una strategia simile: la console è finalmente riuscita a risolvere i suoi problemi di scorte, diventando molto più facile da acquistare (la trovate in sconto su Amazon) e consentendo a Sony di lavorare più facilmente su un nuovo modello.

Gli utenti del forum ResetEra hanno infatti segnalato una curiosa inserzione sul sito del retailer The Good Guys, uno dei più noti in Australia: la pagina dedicata a PS5 presenta infatti una curiosa descrizione, che fa riferimento a un modello “più sottile” della console.

Prevedibilmente non è presente alcuna immagine dedicata o opzione di acquisto, il che fa pensare che la descrizione sia andata online per errore: nel momento in cui scriviamo questo articolo è tuttavia ancora online e potete visualizzarla al seguente indirizzo.

Di seguito vi riportiamo invece la traduzione completa della descrizione di questa ipotetica “PS5 Slim”, qualora non dovesse essere più disponibile sulla pagina ufficiale:

«La PlayStation 5 con un nuovo look più sottile — colori incredibilmente vividi e vivaci, con visuali e un’immersione HDR mozzafiato — sia che stiate giocando o vedendo film e serie TV in streaming».

Il riferimento alla visualizzazione di film e serie TV in streaming sembrerebbe confermare le indiscrezioni su una PS5 senza lettore ottico, anche se i precedenti report suggerivano un design praticamente identico a quello attualmente esistente.

In questo caso, si tratterebbe invece di una console sarebbe più sottile ed elegante, risolvendo presumibilmente uno dei principali problemi degli attuali modelli che si sono spesso rivelati particolarmente ingombranti.

Naturalmente non possiamo sapere se si tratti soltanto di un testo placeholder mandato online per errore o se davvero sia trapelata l’esistenza di una PS5 Slim, dunque vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni. Come sempre, vi terremo informati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori conferme.

Nel frattempo, se volete aggiungere nuovi titoli al vostro catalogo in vista di una nuova ipotetica console, vi segnaliamo che proprio a partire da oggi sono già disponibili gli sconti di primavera di PlayStation Store con tanti titoli imperdibili.