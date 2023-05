C'è un gioco gratis su PlayStation Plus che sta sbalordendo i fan, di nuovo

Da pochi giorni sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium offerti per il mese di maggio, con un aggiornamento particolarmente succoso.

A differenza del piano Essential, PS Plus Extra e Premium consentono agli utenti di accedere a un catalogo di titoli gratuiti in continua espansione.

Nonostante la line-up sia cambiata addirittura due volte nel giro di pochi giorni, da adesso potete scaricare ben 22 giochi gratis da PlayStation Plus.

Ora, come riportato anche da GamingBible, c'è un gioco della lista che ha letteralmente lasciato a bocca aperta i fan che se lo erano perso ai tempi della sua uscita.

Stiamo parlando di Ratchet & Clank: Rift Apart, probabilmente il gioco esclusivo più bello da vedere per quanto riguarda PS5.

Su Reddit, coloro che hanno provato il titolo per la prima volta sono rimasti sbalorditi dalla sua splendida grafica.

«Rift Apart è assolutamente stupendo», ha scritto ShaddowFoxVX, insieme a un filmato di gioco che ne dimostra la bellezza.

Altri concordano sul fatto che nessun altro gioco current-gen è bello come Rift Apart: «Secondo me, è il gioco più bello di questa generazione. Ed è anche molto divertente da giocare», ha scritto MonoInTheMoon.

«È l'unico gioco veramente di nuova generazione uscito finora. Horizon [Forbidden West] ci si avvicina, ma è ostacolato dal fatto di essere uscito anche sulla scorsa generazione. Anche il cambiamento istantaneo dell'ambiente è stellare. Speriamo di vedere finalmente altri giochi così. Rift Apart è davvero speciale», ha commentato szzzn.

«L'ho avviato ieri per la prima volta e sono rimasto scioccato da quanto sia straordinario. È anche il mio primo gioco di Ratchet in assoluto», ha aggiunto DGMGeneral07.

Parlando d'altro, nelle scorse giornate è stata invece ufficialmente rimossa la PS Plus Collection, che offriva agli utenti PS5 ben 19 giochi gratis particolarmente importanti (se li avevate già riscattati, potrete ancora continuare a giocarci).

Ma non solo: Project Leonardo ha cambiato ufficialmente nome, visto che PlayStation ha da poco svelato tutte le novità di Access, il controller PS5 più accessibile di sempre.