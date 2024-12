PS5 Pro è già arrivata al limite, secondo Digital Foundry

Il lancio di PS5 Pro ha fatto molto discutere per via della sua dubbia utilità in termini di performance migliorate, e analizzando il caso di Cyberpunk 2077 sembra che non ci sia davvero granché che si possa fare, secondo Digital Foundry.

Prendendo in esame la decisione di CD Projekt Red di non dotare Cyberpunk 2077 di una patch dedicata a PS5 Pro, gli analisti tecnici hanno cercato di capire se effettivamente ci potessero essere margini di miglioramento.

Digital Foundry ha spiegato che non ci sono effettivamente modi per cui si potesse migliorare la produzione.

Pur potendo sfruttare la GPU potenziata della console per migliorare lo scaling della risoluzione dinamica, questa funzione è già supportata tramite la modalità Game Boost della PS5 standard (tramite Wccftech).

Nell'analisi di Digital Foundry, che trovate qui sopra, gli autori spiegano che un miglioramento delle funzionalità di ray tracing avrebbe potuto essere una possibilità per PS5 Pro, ma il gioco è stato sviluppato con un SDK precedente, che non consente l'accesso a ottimizzazioni hardware o a tecnologie avanzate come i riflessi ray-traced o l'illuminazione globale.

Per implementare tali migliorie, sarebbe stato necessario aggiornare l'SDK, un processo complesso che avrebbe comportato ulteriori sfide tecniche. Inoltre, l'aggiunta del supporto PSSR non sarebbe stata probabilmente giustificata, data la mancanza di un vantaggio significativo rispetto alla tecnologia AMD FSR già utilizzata.

Questioni che hanno affrontato anche gli sviluppatori di Silent Hill 2 Remake per altro, arrivando però a una soluzione in qualche modo.

Parlando di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha comunque lavorato per inserire nuovi contenuti all'interno del gioco con l'update 2.2 giunto a sorpresa che trovate anche nell'ultima versione fisica (su Amazon).

E se CD Projekt Red non ha curato particolarmente PS5 Pro, di recente è arrivato l'aggiornamento di Alan Wake 2 e Capcom ha già promesso un update al lancio per Monster Hunter Wilds.