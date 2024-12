L'update 2.2 di Cyberpunk 2077 ha aggiunto un nuovo crossover

Cyberpunk 2077 è tornato alla ribalta per l'ennesima volta con l'update 2.2 pubblicato ieri da CD Projekt Red, e nei contenuti inseriti nel titolo c'è anche un crossover con Balatro.

L'indie di culto che si è anche guadagnato la nomination per i migliori giochi dell'anno per i The Game Awards 2024, ed è anche stato inserito all'interno dei Golden Joystick Awards, è arrivato a Night City, a quanto pare.

Con l'update 2.2 di Cyberpunk 2077 è stata infatti aggiunta una nuova missione dedicata proprio a Balatro, come segnala Gamespot.

Si tratta, per altro, di un modo per CD Projekt Red per ricambiare l'omaggio che Balatro aveva fatto a Cyberpunk 2077 alcuni mesi fa.

L'account ufficiale di Balatro su X ha anticipato la collaborazione, mostrando che il joker mascotte del gioco di carte, chiamato Jimbo, appare ora come uno dei graffiti in Cyberpunk 2077.

Successivamente, Radek Grabowski di CD Projekt Red, ha confermato l'ufficialità dell'iniziativa, spiegando che è parte di una nuova missione del gioco:

«Qualche tempo fa, ho chiesto al team di quest design di CDPR: "Vi sono piaciute le carte di Cyberpunk in Balatro? E se mettessimo le carte di Balatro in Cyberpunk 2077?". Grazie al talento della quest designer Maria Mazur, ora abbiamo la missione di Balatro nell'update 2.2.»

Ora non vi resta che andare a caccia della missione segreta, che è solo uno dei tantissimi contenuti presenti nel massiccio aggiornamento di Cyberpunk 2077.

L'update è arrivato con una certa sorpresa nella giornata di ieri, e le novità inserite al suo interno sono davvero tantissime. Potete recuperarle a questo indirizzo nella nostra notizia.

Nel frattempo, CD Projekt Red non si ferma: oltre al sequel di Cyberpunk 2077 (che potete recuperare per tempo tramite Amazon), lo studio è impegnato su The Witcher 4 e altri progetti ancora da svelare.