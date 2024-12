Monster Hunter Wilds su PS5 Pro avrà la marcia in più che immaginate

La beta di Monster Huner Wilds aveva mostrato qualche problema tecnico per il titolo di Capcom, ma dopo le prime rassicurazioni arriva anche la prima conferma per gli utenti PS5 Pro.

Come riporta Eurogamer, Capcom ha confermato che ci sarà una patch al lancio di Monster Hunter Wilds pensata per PS5 Pro.

Il director del gioco, Yuya Tokuda, ha spiegato alcuni dettagli riguardo la patch dedicata a PS5 Pro, e tutto quello che riguarda le versioni finali del gioco.

Su PS5 e Xbox Series X ci saranno due modalità tecniche, come sempre concentrati sulla performance a 60fps e una dedicata all'aspetto estetico a 30fps, come spesso capita in produzioni come queste.

Su PS5 Pro, invece, la patch di Monster Hunter Wilds migliorerà la grafica, ma non sono stati forniti dettagli su altre ottimizzazioni specifiche. Gli sviluppatori avevano già spiegato che nella versione beta non erano stati raggiunti gli obiettivi di frame rate prefissati, a causa di problemi di ottimizzazione e rendering, con delle soluzioni già accennate all'epoca.

Per quanto riguarda la versione PC, invece, Capcom ha spiegato che punterà a ottimizzare ancora le performance e, se necessario, diminuire anche i requisiti minimi per consentire a più utenti possibili di poter giocare Monster Hunter Wilds nel migliore dei modi.

Il director di Monster Hunter Wilds è stato sempre molto aperto e schietto riguardo la sua produzione. Tokuda aveva già spiegato un altro problema che era emerso all'interno della beta pubblica, relativo in particolare al comportamento dei mostri in quella versione del gioco che aveva creato qualche interrogativo all'interno della community.

Se volete cogliere l'occasione dell'uscita di Wilds per entrare in Monster Hunter per la prima volta, c'è un video di Daisy Ridley in cui l'attrice vi racconta tutto quello che dovete sapere. E se vi ha convinto, potete poi ordinarlo nella versione che preferite su Amazon.