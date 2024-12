Alan Wake 2 si aggiorna ancora, anche su PS5 Pro: ecco le novità

Da adesso potreste avere una nuova occasione per rigiocare Alan Wake 2, perché in queste ore è arrivato un nuovo aggiornamento per il capolavoro di Remedy Entertainment.

Ed è interessante che Alan Wake 2 si aggiorni anche su PS5 Pro (la trovate su Amazon), visto che nelle fasi iniziali il titolo aveva avuto dei problemi ad adattarsi all'impressionante potenza della console PlayStation.

L'aggiornamento lanciato da Remedy in queste ore punta proprio a migliorare l'esperienza per i giocatori, anche su PS5 Pro (tramite Gamespot).

Tra i problemi affrontati dall'aggiornamento ci sono quelli legati alla qualità visiva, instabilità delle prestazioni e il nuovo sistema di upscaling AI esclusivo della console, PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), con la possibilità di disabilitare PSSR del tutto.

L’aggiornamento introduce anche una nuova modalità grafica "Bilanciata", che richiede un monitor compatibile con refresh rate a 120Hz. Questa modalità punta a un frame rate di 40fps, combinando le impostazioni di qualità visiva della modalità Qualità con la fluidità della modalità Prestazioni.

Ecco un riepilogo delle principali novità dell’aggiornamento:

[PS5 Pro] Modalità Bilanciata: combina ray tracing e risoluzione della modalità Qualità con la fluidità della modalità Prestazioni (richiede display a 120Hz). Target: 40fps.

[PS5 Pro] Modalità Prestazioni: migliorate le impostazioni grafiche per una maggiore stabilità del frame rate.

[PS5 Pro] Ray Tracing: migliorata la resa per ridurre il rumore visivo in modalità Qualità e Bilanciata.

[PS5 Pro] Opzione PSSR On/Off: ora i giocatori possono scegliere di disattivare l’upscaling AI PSSR e passare a FSR.

L'aggiornamento si dedica anche ai contenuti di The Lake House, l'ultima espansione del gioco che chiude la storia di Alan Wake 2, in cui vengono risolti errori nei manoscritti collezionabili e problemi audio nei video collezionabili, insieme a ottimizzazioni minori e correzioni su tutte le piattaforme.

Tolto questo update tecnico è davvero finita per Alan Wake 2, visto che Remedy si concentrerà altrove e punta a recuperare i costi di sviluppo sempre più alti.