L'ultima patch di Silent Hill 2 avrebbe risolto i problemi con PS5 Pro

Come vi abbiamo raccontato, affinché i giochi si avvantaggino a tutti gli effetti delle novità tecniche introdotte da PS5 Pro è opportuno che ricevano delle opportune patch, che li portano ad avere l'indicazione di "PS5 Pro Enhanced". Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto in Silent Hill 2 Remake, dal momento che far girare il gioco sulla potenziata di casa PlayStation creava problemi tecnici e brutture che su console liscia non si presentavano.

Konami e Bloober Team hanno preso coscienza dell'inconveniente e si sono mosse per risolverlo: apprendiamo infatti che l'aggiornamento 1.06 del gioco (thanks, VGC) ha risolto tra le altre cose anche i problemi grafici che potevano generarsi giocando su PS5 Pro, per via dell'applicazione del PSSR (la tecnologia di SuperRisoluzione introdotta da Sony con la console potenziata).

Di seguito, vi traduciamo il change log completo dell'aggiornamento.

Correzioni tecniche - PS5

Risolto un bug relativo al conteggio dei trofei.

Corrette alcune imperfezioni grafiche su PlayStation 5 Pro.

Correzioni tecniche - PC

Risolto un problema che causava interferenze tra i salvataggi di gioco e la vibrazione del controller.

Migliorata la sensibilità del mouse e l’intervallo dei valori.

Risolto un bug relativo all’input del mouse.

Risolto un bug con l’utilizzo del controller.

Correzioni di gameplay (PS5 e PC)

Corretti i segnalatori delle porte sulla mappa del Brookhaven Hospital.

Migliorati i punti di attraversamento e risolto un problema in cui i nemici potevano restare bloccati.

Corretto un glitch audio nella sezione del toro nella prigione di Toluca.

Risolto un piccolo problema nel Labirinto (il giocatore non poteva uscire da nessun lato del Labirinto dopo aver ottenuto la mappa).

Corretto il segnalatore sulla mappa per il “boar lot” nella prigione di Toluca.

Risolto il segnalatore della mappa a ovest di Southvale.

Risolto un bug con la navigazione di Maria.

Corretta un’issue in cui alcune battute di Maria si ripetevano più volte.

Risolto un problema per cui il boss finale risultava assente e un bug di movimento.

Risolto un problema in cui i manichini rimanevano bloccati in modalità imboscata.

Migliorate le interazioni con oggetti difficili da ottenere.

Migliorate le animazioni dei boss.

Aggiunta una guida per raccogliere la piastra nell’enigma finale della prigione di Toluca.

Risolto un errore di traduzione durante il cambio di difficoltà durante il gioco.

Corretta l’animazione del muro durante il combattimento con Abstract Daddy in base ai feedback degli utenti.

Risolto un problema in cui il gioco non progrediva dopo una cutscene quando si utilizzavano FPS bassi.

Risolto un problema che bloccava la progressione nel Brookhaven Hospital.

Corretti problemi di illuminazione a Southvale East di notte.

Risolto un problema con la fisica dei manichini.

Risolti altri problemi minori con oggetti, rilevamento collisioni, errori di battitura, illuminazione, disegno e caricamento.

Silent Hill 2 è disponibile su PC e PS5. Il gioco è riuscito a strappare le lodi del nostro esigentissimo Domenico Musicò, che ha premiato il lavoro di Bloober Team con una valutazione stellare, ritenendo che il team polacco sia stato capace di espandere e attualizzare un'opera storica dell'industria videoludica senza far rimpiangere l'originale.

Se siete interessati al gioco, potete trovarlo su Amazon in edizione fisica o su Instant Gaming in digitale.