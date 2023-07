PS5, oggi è l'ultimo giorno per acquistarla in sconto di 100 euro

Lo scorso 12 luglio vi avevamo segnalato un'interessantissima promozione ufficiale inaugurata da Sony: per un periodo di tempo limitato è stato infatti possibile acquistare le console PS5 ad un prezzo davvero vantaggioso, con ben 100 euro di sconto.

Una promozione valida non solo sul negozio ufficiale PlayStation Direct, ma anche per i principali negozi e retailer online (la trovate a questo prezzo vantaggioso anche su Amazon), ma l'offerta purtroppo sta per arrivare alla sua naturale conclusione.

Sony aveva infatti svelato che l'offerta dedicata a PS5 terminerà il 24 luglio alle ore 22.59: significa che a tutti gli effetti oggi è l'ultima giornata a vostra disposizione per acquistare PS5 standard a soli 449,99€, a differenza dei 549,99€ regolarmente proposti.

L'offerta è dedicata dunque esclusivamente all'edizione con lettore ottico, che ancora per poche ore potrete acquistare allo stesso prezzo del modello esclusivamente digitale: un'occasione dunque imperdibile per tutti i fan che non sono ancora entrati nella next-gen di Sony.

Non sappiamo se e quando sarà riproposta un'offerta simile da Sony, dunque non possiamo che invitarvi a non esitare ed acquistare la console il prima possibile, così da non rischiare di rimanere senza o doverla pagare 100 euro in più dopo la conclusione della giornata odierna.

E se stavate pensando di attendere per poter recuperare il bundle in edizione limitata di Marvel's Spider-Man 2, cogliamo l'occasione per ricordarvi che le faceplate e il DualSense apposito saranno acquistabili anche separatamente. Potrete dunque scegliere di personalizzarla anche in seguito e, nel frattempo, approfittare di questo incredibile sconto.

Recentemente, Sony aveva anche deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per PS5, ma si era rivelata una semplice patch di stabilità: abbiamo sfruttato l'occasione per capire quali sarebbero le feature più gradite ai fan nei prossimi aggiornamenti.

Chissà che la casa di PlayStation non possa scegliere di ascoltare la propria community con le patch future.