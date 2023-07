PS5, ecco le novità più richieste dai fan per i nuovi update

Sony ama mantenere costantemente aggiornate le proprie console, finendo per introdurre spesso anche alcune novità interessanti per facilitare l'utilizzo di PS5 per i propri utenti.

Tuttavia, spesso finisce anche con il rilasciare diverse patch considerate spesso poco necessarie — come l'ultimo miglioramento di stabilità su PS5 e PS4 — che a volte potrebbero finire perfino per frustrare gli utenti.

Advertisement

Queste occasioni sono però anche l'occasione per riflettere su quelle che sono le effettive feature di PlayStation 5 (la trovate in sconto su Amazon) e immaginare quali feature potrebbero essere quelle più gradite dagli utenti.

MP1st ha provato dunque a riepilogare quelle che sono le feature più richieste dai fan per i prossimi aggiornamenti della console next-gen, tra le quali sono emerse diverse possibilità molto interessanti.

Tra queste non poteva naturalmente mancare la richiesta del ritorno dei temi, da sempre grande mancanza su PS5: una scelta chiaramente voluta per via della nuova estetica, dato che ogni singola app o gioco si espande su tutta la schermata principale, ma molti utenti vorrebbero comunque avere la possibilità di scegliere.

Per lo stesso ragionamento, un'altra delle novità più richieste è la possibile introduzione delle cartelle per raggruppare applicazioni e giochi: le raccolte sono già un ottimo passo in avanti in tal senso, ma alcuni utenti preferirebbero avere delle collezioni più organizzate e facilmente accessibili.

Sarebbe interessante anche la possibilità di personalizzare e riconfigurare i pulsanti per il DualSense: questa feature è attualmente disponibile in esclusiva per il controller Edge, ma offrire tale possibilità anche per la versione standard sarebbe una mossa decisamente gradita.

Infine, ma non per importanza, segnaliamo la richiesta per il ritorno delle opzioni di spegnimento accessibili direttamente con una lunga pressione del pulsante PS: la sensazione degli utenti è infatti che lo spegnimento della console su PS5 richieda molto più tempo, dato che va appositamente selezionata in un menù a parte. Un accesso rapido, esattamente come era presente su PS4, renderebbe più semplice lo spegnimento della console.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che siete ancora in tempo per acquistare la vostra console PlayStation 5 con 100 euro di sconto, ma la promozione terminerà tra poche ore. Inoltre, è stato annunciato uno speciale bundle in edizione limitata a tema Marvel's Spider-Man 2.