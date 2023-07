PS5 è in sconto di 100 euro, da oggi fino al 24 luglio

Se non avete ancora avuto l'opportunità di acquistare PS5, Sony ha annunciato un'offerta davvero imperdibile: da questo momento potete acquistare la console next-gen con un risparmio di ben 100 euro.

L'annuncio è arrivato direttamente da Sony tramite un comunicato stampa: la casa di PlayStation ci conferma che l'offerta è valida per tutti i rivenditori aderenti all'iniziativa e per i modelli con il lettore ottico.

Significa che invece di spendere i canonici 549,99€, la versione con lettore ottico di PS5 vi costerà solo 449,99€: una promozione da non lasciarvi scappare (e che trovate anche su Amazon), qualora non abbiate ancora recuperato una console next-gen.

Quest'anno è stato particolarmente positivo per la console next-gen e per i suoi giocatori, come ci viene ricordato nel comunicato ufficiale:

«Il 2023 è stato finora un anno fantastico per PS5, con tantissimi contenuti che hanno intrattenuto i giocatori, tra i quali Hogwarts Legacy e Final Fantasy XVI; oltre a esperienze in realtà virtuale come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village su PlayStationVR2, il nuovissimo visore per la realtà virtuale di PlayStation».

Lo stesso Final Fantasy XVI ha avuto un debutto particolarmente sorprendente: pur essendo disponibile in esclusiva su PS5, è già diventato il miglior lancio di sempre pensato solo per la console next-gen.

Trattandosi di una promozione ufficiale, potete scegliere di acquistarla anche direttamente su PlayStation Direct, il negozio ufficiale gestito direttamente da Sony: potete accedervi al seguente indirizzo.

Inoltre, alla seguente pagina ufficiale potete trovare comodamente un elenco di tutti i rivenditori autorizzati che aderiscono all'iniziativa, così sarete liberi di acquistare la vostra nuova PS5 dove preferite.

Naturalmente, l'offerta non sarà disponibile in modo permanente: Sony ha infatti comunicato che l'ultimo giorno per l'iniziativa è il 24 luglio.

Significa che avete poco più di 10 giorni per portarvi a casa la vostra nuova console a un prezzo imbattibile, e senza dover rinunciare al lettore ottico.