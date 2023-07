PS5: annunciato il bundle limitato di Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 è una delle esclusive PS5 più importanti in uscita nei prossimi mesi, sia a livello qualitativo che per importanza dell'IP, dato che l'Uomo Ragno è uno dei supereroi più iconici e amati di sempre.

Per questo motivo, Sony e Insomniac Games hanno pensato bene di proporre uno speciale bundle in edizione limitata, per anticipare la nuova avventura di Spider-Man (che potete prenotare su Amazon): uno speciale bundle con PS5 e DualSense personalizzati!

Advertisement

Come segnalato dal PlayStation Blog ufficiale, l'annuncio è arrivato durante il Comic-Con di San Diego, durante il quale è stato svelato non solo un nuovo trailer per la storia di Marvel's Spider-Man 2, ma anche un bundle con scocche personalizzate e un controller in edizione limitata.

Sia le scocche che il DualSense presentano una colorazione con un mix di rosso e nero, con quest'ultimo prevalente e indicativo di come il simbionte stia per prendere totalmente il controllo dei nostri dispositivi. Il tutto accompagnato dall'elegante simbolo del ragno, di colore bianco e sempre ben visibile.

Il risultato è semplicemente fantastico e farà le gioie dei più grandi di Spider-Man: potete ammirare controller e PS5 più da vicino nel trailer ufficiale che vi allegheremo di seguito.

Questo speciale bundle in edizione limitata include, oltre a PS5 e DualSense, anche una copia digitale della standard edition di Marvel's Spider-Man 2: una raccolta imperdibile per i fan dell'Uomo Ragno dunque, qualora non possediate già la console.

Se invece già possedete la console next-gen, Sony ha confermato che sarà possibile acquistare le scocche, sia per l'edizione Standard che Digital di PS5, e il DualSense limitato anche separatamente.

Sarà possibile preordinare questi bellissimi prodotti a partire dal 28 luglio, sia su PlayStation Direct che da altri rivenditori personalizzati. Ovviamente vi terremo informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili per l'acquisto.

Insomma, è evidente che Sony non stia badando a spese per promuovere Marvel's Spider-Man 2, come era già stato ampiamente dimostrato quando sono arrivati i treni a tema negli Stati Uniti.

Se avete già acquistato una copia digitale del gioco, vi ricordiamo che potrete avviare il pre-load sulle vostre PS5 a partire dal 13 ottobre, ovvero una settimana prima del lancio.

Qualora non fosse già evidente da questo bundle, o dall'intera promozione del gioco, sottolineiamo che Venom ricoprirà un ruolo centrale in Marvel's Spider-Man 2: il suo interprete ha svelato numerosi retroscena in una recente intervista.