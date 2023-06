PS5, nuovo aggiornamento di sistema: ecco le novità

Da ora è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento a sorpresa per PS5, che potete scaricare fin da subito per portare il firmware della console next-gen alla versione 23.01-07.40.

L’update porta con sé varie modifiche per la console di ultima generazione di casa Sony (la trovate in bundle con God of War Ragnarok su Amazon).

Come segnalato da N4G, il nuovo firmware di PS5 è disponibile per il download per tutti gli utenti, a partire dalla giornata di oggi.

L'aggiornamento è stato distribuito senza annunci ufficiali o post sul blog ed è mirato a migliorare le prestazioni generali del sistema e la stabilità della console, oltre a include anche miglioramenti all'usabilità di alcune schermate.

Ecco il changelog completo:

Migliorate le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Migliorati i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Il file di aggiornamento ha una dimensione di poco superiore a 1 GB e può essere scaricato automaticamente o manualmente dalle impostazioni di sistema.

Se l'aggiornamento del software di sistema si blocca, gli utenti possono riavviare il download seguendo i passaggi indicati sul sito ufficiale di PlayStation.

In altre parole, parliamo di un normale update di routine che migliora la stabilità generale del sistema ed eventualmente corregge alcuni errori di sistema. Assicuratevi in ogni caso di avere lo spazio necessario per poter scaricare l'update senza troppi problemi.

