Nonostante le frequenti lamentele da parte dei fan, Sony ritiene che la qualità dei giochi offerti su PlayStation Plus sia in costante miglioramento.

A dirlo è Nick Maguire, vicepresidente dei servizi globali PlayStation, che ha ammesso di leggere personalmente i commenti sul PlayStation Blog quando vengono annunciati gli aggiornamenti mensili del catalogo.

«La qualità dei giochi, speriamo che venga apprezzata, sta probabilmente migliorando di anno in anno», ha dichiarato Maguire a GameFile.

Secondo il dirigente, l’aumento di prezzo del servizio e l’incremento degli abbonamenti ai tier Extra e Premium (che trovate anche su Amazon) - quasi il 40% degli utenti - hanno permesso a Sony di investire di più e offrire titoli migliori.

Maguire ha però evitato di commentare ulteriormente sul tema delicato dei rincari.

Pur ammettendo che i commenti negativi sono inevitabili, Maguire ha aggiunto che ascoltare il pubblico resta una priorità, anche se è impossibile accontentare tutti ogni mese:

«La nostra strategia è offrire qualcosa per tutti, il che implica che ci saranno persone a cui non interesserà quel particolare mese. Ma continueremo ad ascoltare e a imparare, cercando di aggiungere sempre più valore.»



Che Sony legga i commenti è positivo, ma il punto resta: offrire “qualcosa per tutti” non significa sempre offrire qualcosa di memorabile.

Maguire difende il servizio con toni misurati, ma i giocatori chiedono non solo quantità — ma qualità coerente, magari con qualche esclusiva di peso in più anche nei piani alti.

Ma non solo: Sony resta ferma sulla propria linea anche relativamente ai giochi first-party, i quali non arriveranno su PlayStation Plus al lancio, e non c'è alcun piano per cambiare approccio.

Inoltre, Sony ha rimosso dal catalogo di PS Plus Premium alcuni titoli esclusivi PlayStation come Resistance e Infamous, giustificando la decisione con la volontà di "mantenere fresco" il catalogo introducendo nuovi titoli: leggi i dettagli.