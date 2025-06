PlayStation Plus compie 15 anni e Sony ha deciso di celebrare questo importante traguardo con una serie di iniziative che accompagneranno i giocatori per tutta l’estate.

Per ringraziare i milioni di abbonati che hanno supportato questa lunga avventura, Sony ha in programma diverse iniziative estive. Ma si parte già con un regalo importante: i giochi mensili di luglio, disponibili dal 1° luglio al 4 agosto, sono tra i più interessanti degli ultimi mesi.

Diablo IV (PS5, PS4)

La punta di diamante del mese è Diablo IV, action RPG next-gen firmato Blizzard, ambientato in un oscuro mondo fantasy popolato da demoni, dungeon infernali e boss colossali.





Per gli appassionati dei picchiaduro, The King of Fighters XV rappresenta il sogno di ogni fan: 39 combattenti, tra grandi ritorni e nuovi arrivi, che si affrontano nel classico formato 3 contro 3.





Completamente diverso ma altrettanto affascinante è Jusant, un’esperienza meditativa a metà tra platform e puzzle game, dove il protagonista affronta un’ascesa solitaria su una torre misteriosa.

Le celebrazioni iniziano proprio in questi giorni con una ricca proposta di contenuti, prove gratuite, tornei e sconti esclusivi, pensati per ringraziare i milioni di abbonati che dal 2010 hanno accompagnato l’evoluzione del servizio.

Da oggi, gli utenti PS Plus Premium possono cimentarsi con WWE 2K25 grazie a una prova a tempo limitato. Il più recente capitolo della celebre serie di wrestling, lanciato lo scorso marzo, offre un'esperienza più rifinita che mai, con un roster corposo e modalità ricche di contenuti.

Non è tutto: a partire dal 30 giugno sarà disponibile anche una trial per Monster Hunter Wilds, il nuovo action RPG di Capcom che promette cacce spettacolari e un mondo vasto e dinamico da esplorare.

Dal 27 al 29 giugno, tutti i membri PS Plus potranno accedere a sconti esclusivi su alcuni titoli imperdibili del PlayStation Store. Tra le offerte spiccano Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII e Star Wars Outlaws, per un fine settimana all’insegna del risparmio e della varietà.

Sempre da oggi, tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno riscattare gratuitamente un Valorant PS Plus Pack contenente oggetti cosmetici esclusivi: due Gun Buddy “Prelude to Chaos”, una Player Card “Kohaku & Matsuba”, due spray (“Imperium” e “Chronovoid”) e 10 Radianite Points. Nessuno di questi oggetti altera il gameplay, ma tutti aggiungono un tocco di stile in partita.

Il 28 giugno parte inoltre la PlayStation Plus 15th Anniversary Cup, un torneo speciale accessibile tramite le schede torneo personalizzate o direttamente dal menu di gioco. I partecipanti potranno sfidarsi in titoli come EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8 e altri, con la possibilità di vincere valuta virtuale, avatar esclusivi per PSN e crediti per il catalogo Sony Pictures Core.

Infine, tutti i giocatori – anche quelli non abbonati a PlayStation Plus, che potete fare vostro su Amazon) – potranno giocare online gratuitamente il 28 e 29 giugno. Dalle 00:01 di sabato fino alle 23:59 di domenica (ora locale), sarà possibile partecipare a match multiplayer su qualsiasi titolo che lo supporta.

Insomma, il 15° anniversario di PlayStation Plus è l’occasione perfetta per riscoprire il valore dell’abbonamento, approfittare di nuovi contenuti e vivere esperienze uniche, che siano partite competitive, film scontati o prove gratuite dei giochi più attesi dell’anno.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida. Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.