PS5, l'ultima patch nasconde una modifica in vista di "Slim"

Nelle scorse giornate è stato rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di PS5: la patch in questione era di dimensioni non particolarmente significative e sembrava non aver cambiato affatto il funzionamento della console.

Del resto, come vi avevamo riportato nella nostra notizia dedicata, si trattava della classica patch che migliorava la stabilità, senza alcuna ulteriore modifica segnalata da Sony.

In realtà, come segnalato da ComicBook, un piccolo cambiamento c'è stato, ma solo ed esclusivamente visivo e probabilmente adottato in vista dell'imminente lancio delle nuove PS5 "Slim".

Come è infatti ormai noto, le nuove versioni della console next-gen saranno diverse dai modelli attualmente in commercio (e che trovate in offerta su Amazon), incluso un design modificato appositamente per l'occasione, pur rimanendo molto simile alle originali.

Prima di questo aggiornamento, durante la procedura di spegnimento della console la schermata mostrava agli utenti una riproduzione visiva della PS5, con le relative luci pronte a cambiare colore.

La nuova patch ha però cambiato decisamente questo aspetto visivo, mostrandoci soltanto le luci della console:

Se volete fare un confronto, di seguito vi riproporremo anche la schermata originale che è stata rimossa:

Pur non essendo arrivata alcuna conferma ufficiale sulle motivazioni, appare evidente che la decisione sia stata presa per tenere conto dell'imminente arrivo sul mercato delle nuove PS5, dato che il design mostrato nella schermata non corrisponde più alle console che entreranno presto in commercio.

Tuttavia, modificarle al nuovo design avrebbe causato "problemi" anche a chi aveva già acquistato i modelli originali: da qui, con molta probabilità, la decisione di affidarsi a una presentazione estetica più "neutra".

Un cambiamento che probabilmente non migliorerà la vostra vita o quella della vostra console, ma che resta comunque indubbiamente curioso e che vale la pena di sottolineare.

Restando in tema di modifiche imminenti, Sony ha già annunciato che presto PS5 e PS4 dovranno dire addio a una feature importante, diventando un po' meno social.