PS5, il nuovo modello è in arrivo? Indizi dal nuovo brevetto di Sony

Potrebbe essere arrivato un nuovo indizio importante sul lancio di un nuovo modello di PS5 direttamente dalla stessa Sony, grazie a un nuovo brevetto registrato molto interessante.

Da tempo si chiacchierava infatti della possibilità di una variante della console next-gen senza lettore ottico integrato, ma che a differenza della versione Digital (che trovate su Amazon) sarebbe possibile acquistare separatamente.

Come segnalato infatti da SegmentNext, Sony ha registrato nelle scorse ore un brevetto legato a un'unità disco rimovibile, aumentando inevitabilmente le suggestioni sul possibile terzo modello della console.

Sebbene non sia infatti stato tecnicamente specificato che quest'unità sia specifica per PS5, il design appare indubbiamente molto simile a quello della console next-gen, come potete vedere voi stessi nel brevetto al seguente indirizzo.

La casa di Sony ha comunque descritto il prodotto come "un lettore ottico che può essere montato su equipaggiamento elettronici come macchine da gioco, personal computer o equipaggiamento audio-visivi (AV)".

Il riferimento alle "macchine da gioco" non sembrerebbe dunque essere una casualità, complice anche il particolare design del prodotto: se venisse a tutti gli effetti ufficializzato, il brevetto potrebbe portare alla realizzazione di una versione alternativa di PS5 con possibilità di acquistare il lettore a parte.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza se siano davvero queste le intenzioni di Sony, anche tenendo in considerazione i numerosi brevetti registrati dalla compagnia: vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire eventuali novità sulla vicenda.

Nel frattempo, Sony ha già annunciato una novità molto interessante: sarà disponibile un bundle speciale di PS5 a tema Final Fantasy XVI, ma le edizioni limitate di DualSense e scocche personalizzate sono previste solo per il Giappone.

Se siete invece iscritti a PlayStation Plus, dalla prossima settimana potrete scaricare i nuovi giochi gratis offerti con Essential. Grazie a PS Plus Premium, invece, potete già accedere da adesso a una nuova demo esclusiva molto speciale.