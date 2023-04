PlayStation Plus Premium, disponibile un nuovo gioco gratis in prova a sorpresa

Le sorprese per i fan iscritti a PlayStation Plus Premium non sono ancora finite: il servizio in abbonamento di casa Sony si è infatti aggiornato con una nuova interessantissima prova gratuita per una delle produzioni più sorprendenti dello scorso anno.

Da questo momento infatti tutti i giocatori potranno scaricare una speciale versione dimostrativa di Cult of the Lamb, il roguelike di Massive Monster pubblicato da Devolver Digital ampliato proprio nelle scorse ore con un nuovo aggiornamento (trovate la Deluxe Edition su Amazon).

Si tratta dunque di una nuova prova gratuita esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus Premium, arrivata a pochi giorni di distanza da altre due versioni dimostrative e già scaricabile sullo Store.

Come riportato da Push Square, in vista dell'update gratuito "Relics of the Old Faith", potrete provare questa divertente produzione senza costi aggiuntivi per un'ora di tempo, dandovi così tutto il tempo necessario per scoprire con mano cosa aspettarvi in questo titolo.

Ricordiamo che in Cult of the Lamb i giocatori dovranno prendere il controllo di un agnello che, da tenera vittima sacrificale, si è trasformato in un vero e proprio leader di una setta che potrete accrescere come riterrete più opportuno. Anche sacrificando i vostri adepti, se lo riterrete necessario.

Il tutto affrontando una serie di dungeon e scontri con boss impegnativi che metteranno a dura prova le vostre capacità: se siete interessati a provare questa folle e divertente avventura, potrete scaricare la versione di prova al seguente indirizzo oppure cercandola manualmente dalle vostre console su PS Store, a patto di essere naturalmente iscritti a PlayStation Plus Premium.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che Cult of the Lamb «ha reso gestire una vera e propria setta non soltanto divertente e appagante, ma perfino adorabile»: adesso è la vostra occasione di scoprirlo più da vicino.

Nelle prossime ore dovremmo invece scoprire i nuovi giochi gratis in arrivo su Essential: in attesa dell'annuncio ufficiale, Sony ha già svelato un nuovo omaggio al day-one che sarà disponibile su Extra e Premium.