PS5: annunciato il nuovo bundle a tema Final Fantasy XVI (ma ci sono brutte notizie)

Final Fantasy XVI è sicuramente una delle esclusive PS5 più attese dell'anno: un vero e proprio evento che Sony intende sfruttare al massimo, annunciando una novità molto interessante per chi vuole comprare la console next-gen.

La casa di PlayStation ci ha infatti abituato negli scorsi mesi a numerosi bundle ufficiali di PS5 (come quello dedicato a God of War Ragnarok, che trovate in sconto su Amazon) ed in queste ore ha annunciato una nuova importante collaborazione con Square Enix.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog giapponese, Sony ha infatti confermato l'arrivo di uno speciale bundle a tema Final Fantasy XVI, che permetterà di avere immediatamente accesso al sedicesimo capitolo della saga in formato digitale.

Attualmente questo bundle sarà disponibile esclusivamente su PlayStation Direct, il che significa che non è ancora arrivata alcuna conferma su una eventuale release in Italia su ulteriori retailer.

Ma le novità non sono finite qui, perché la compagnia ha anche annunciato un DualSense e una cover PS5 in edizione limitata realizzate a tema Final Fantasy XVI, che potrete vedere nella seguente immagine:

Sfortunatamente, le vendite sia del controller che delle scocche personalizzate non sono attualmente previste fuori dal Giappone.

I pre-order per il bundle PS5 di Final Fantasy XVI inizieranno a partire dal 4 maggio, ma come evidenziavamo in apertura non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale per il mercato italiano.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se la situazione dovesse evolversi nelle prossime settimane.

Ovviamente gli appassionati non possono che sperare che non si arrivi a una situazione estrema già vista per la Collector's Edition di Final Fantasy XVI, presa subito d'assalto dai bagarini e arrivata a prezzi folli sul mercato.

Ricordiamo che il sedicesimo capitolo della saga di Square Enix si è mostrato recentemente nel dettaglio proprio durante l'ultimo State of Play, ma nelle prossime settimane arriverà un nuovo evento speciale a tema.