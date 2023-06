PS5, il multiplayer online è gratis da oggi e per tutto il weekend

I fan PlayStation potranno divertirsi durante l'attuale fine settimana in compagnia dei loro amici, senza alcun costo aggiuntivo: Sony ha infatti deciso di proporre un weekend di partite multiplayer gratuite per tutti gli utenti PS5 e PS4, a partire da oggi e per tutto il fine settimana.

L'iniziativa è stata annunciata per celebrare l'anniversario del nuovo PlayStation Plus: è infatti passato un anno da quando vennero introdotti i piani Essential, Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon), in sostituzione del precedente servizio e di PS Now.

Come vi avevamo anticipato nella nostra notizia dedicata, la promozione è valida dunque per tutti gli utenti in possesso di un account PSN, senza aver bisogno di effettuare alcun acquisto o iscrizione ai servizi in abbonamento.

Un'ottima occasione per poter provare i vostri titoli tripla-A preferiti in compagnia dei vostri amici: ricordiamo infatti che PS Plus è solitamente obbligatorio per poter accedere alle partite multiplayer di titoli disponibili a pagamento.

Con questa nuova promozione e per tutto il fine settimana non dovrete invece preoccuparvi di avere un'iscrizione — e, naturalmente, non dovranno farlo neppure i vostri amici — lasciandovi solo il piacere di divertirvi su PS5 e PS4 in questo primo weekend estivo.

L'iniziativa durerà fino alle ore 23:59 di domenica 25 giugno: a partire dalla mezzanotte di lunedì prossimo tornerà dunque a essere necessario iscriversi a PlayStation Plus. Non possiamo che lasciarvi invitandovi ad approfittarne il prima possibile, augurandovi un buon divertimento in compagnia.

Naturalmente, uno dei vantaggi più interessanti del servizio proposto per le console PlayStation è la possibilità di riscattare nuovi giochi gratuiti ogni mese: qualora non li aveste già scaricati, vi ricordiamo che gli omaggi di giugno sono già disponibili.

Per gli utenti Extra e Premium è invece disponibile un catalogo di titoli in continuo aggiornamento: proprio nelle scorse giornate sono arrivati ben 27 giochi gratis.