PS5 vi regala un weekend di gioco online gratis, senza PlayStation Plus

Sony ha voluto ricordare ai suoi fan che è passato un anno da quando vennero introdotti per la prima volta i nuovi piani in abbonamento di PlayStation Plus su PS5 e PS4, con un catalogo di giochi in costante espansione.

Per celebrare questa iniziativa, la casa di PlayStation ha annunciato che tutti i giocatori potranno presto divertirsi per un fine settimana con i loro giochi preferiti in multiplayer online, anche senza essere necessariamente iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

Ricordiamo infatti che oltre ai consueti giochi gratis mensili, PlayStation Plus permette di giocare online con i titoli su PS5 e PS4: un servizio diventato dunque indispensabile per chi ama divertirsi con i propri amici.

Nel PlayStation Blog ufficiale, Sony ha però annunciato che dalle ore 00.01 del 24 giugno fino alle 23.59 del 25 giugno, tutti gli utenti potranno giocare totalmente gratis online senza alcun acquisto aggiuntivo.

Un'iniziativa valida soltanto per queste due giornate e inaugurato per festeggiare il primo anniversario del nuovo PS Plus: si tratta dunque di una grande occasione per radunare i vostri amici e divertirvi in multiplayer, o anche solo per provare le funzionalità online dei vostri titoli preferiti.

Il servizio in abbonamento, dopo un avvio piuttosto lento, pare essere riuscito a convincere definitivamente gli utenti: nelle ultime settimane è stato confermato che Extra e Premium hanno già accolto ben 14 milioni di iscritti.

In occasione dei festeggiamenti del primo compleanno del nuovo PS Plus, Sony ha anche confermato che per gli utenti iscritti a Premium sta per arrivare un nuovo vantaggio esclusivo: presto sarà possibile giocare in cloud su PS5, anche se non fanno parte dei titoli gratis del catalogo.

Naturalmente, continueranno anche a essere aggiunti nel corso delle settimane nuovi omaggi gratuiti: proprio nelle scorse ore sono stati confermati tutti i 27 giochi gratis in arrivo a giugno.