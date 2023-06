PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 27 nuovi giochi gratis

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è appena aggiornato con tantissime novità: da questo momento tutti gli utenti iscritti ai servizi in abbonamento potranno usufruire di un massimo di 27 nuovi giochi gratuiti.

La line-up di giugno ha infatti svelato 24 titoli in arrivo su PS Plus Extra, insieme ad altri 3 grandi classici esclusivi per i fan iscritti a Premium (trovate gift card dedicate su Amazon), accogliendo la stagione estiva con tante proposte interessanti.

Tra le proposte più interessanti troviamo indubbiamente Far Cry 6, l'esplosivo open world di casa Ubisoft che adesso potrete provare senza alcun costo aggiuntivo.

Ma questo è naturalmente solo uno dei numerosi titoli che potete scaricare da questo momento, che vi riepilogheremo di seguito nella nostra lista completa:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di giugno 2023

A Hat in Time

Carto

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Deus Ex: Mankind Divided

Dodgeball Academia

Elex 2

Far Cry 6

Forager

Hundred Days: Winemaking Simulator

Inscryption

Killing Floor 2

Lonely Mountains: Downhill

MX vs ATV Legends

My Friend Peppa Pig

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay!

Redout 2

Rogue Legacy 2

Soulstice

Tacoma

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

The Talos Principle: Deluxe Edition

The Wild At Heart

Thief

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di giugno 2023

Herc's Adventures | PS1

Killzone: Liberation | PSP

Worms | PS1

Come potete osservare voi stessi, c'è dunque solo l'imbarazzo della scelta per i vostri prossimi videogiochi preferiti: non possiamo che lasciarvi augurandovi un buon divertimento, in attesa di scoprire i prossimi omaggi per il mese di luglio.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da oggi potete scaricare anche un nuovo gioco gratis in prova: come già svelato nella prima anticipazione del catalogo, PlayStation Plus Premium vi permetterà di scoprire le prime ore di WWE 2K23.

Ma non si tratta dell'unica versione dimostrativa esclusiva disponibile: da poche ore potete infatti provare anche una nuova produzione su PS5, per gli amanti dei parchi divertimenti.