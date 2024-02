PS5 ha superato Xbox Series X/S di circa "2-a-1" a fine 2023

In una presentazione agli investitori pubblicata giovedì 8 febbraio insieme ai risultati finanziari trimestrali di Take-Two, è emerso che al 31 dicembre 2023 sono state vendute 77 milioni di console current-gen.

I dati, che rappresentano le vendite combinate di PS5 (che trovate su Amazon) e Xbox Series X/S, provengono da una delle società di ricerca IDG Consulting e Newzoo e da Entertainment Software Association.

Le console di Sony e Microsoft sono state lanciate nel novembre 2020. Mentre la Casa di Redmond non ha confermato i numeri esatti delle vendite di Xbox Series X/S, sappiamo invece che PS5 ha superato i 50 milioni di vendite il 9 dicembre 2023, secondo Sony.

Supponendo che la console di Sony sia riuscita a vendere almeno altri 1,34 milioni di unità durante il resto del mese di dicembre e che i dati condivisi da Take-Two siano accurati, le vendite di PS5 sarebbero il doppio di quelle di Xbox Series X/S alla fine del 2023 (via VGC).

L'anno scorso Microsoft ha ammesso apertamente di aver "perso la guerra delle console", dopo essersi classificata costantemente al terzo posto dietro PlayStation e Nintendo in termini di vendite da quando è entrata nel mercato con la Xbox originale, nel 2001.

La posizione al terzo posto di Xbox nel mercato delle console ha contribuito ad alimentare le speculazioni sul fatto che Microsoft stia pianificando di rilasciare un maggior numero di giochi su piattaforme rivali.

Nelle ultime settimane è stato affermato che Starfield, Indiana Jones e l'Antico Cerchio e la serie Gears of War potrebbero arrivare su PlayStation, oltre ai già vociferati porting di Hi-Fi Rush e Sea of Thieves per la console di Sony e Nintendo Switch.

Le affermazioni secondo cui le esclusive Xbox potrebbero arrivare su PS5 hanno provocato una reazione da parte della community, inclusi i fan e gli influencer.

Con l'aumentare delle speculazioni su una nuova strategia per il settore Xbox, lunedì il responsabile dei giochi di Microsoft ha rilasciato una dichiarazione in cui ha spiegato ai fan che la prossima settimana si saprà di più.