PlayStation Plus Extra ha ancora un problema con le esclusive PS5

Il nuovo PlayStation Plus è ormai ufficialmente disponibile da più di un anno: una tempistica sufficiente per tirare le somme sul servizio in abbonamento e sul catalogo di giochi gratis disponibili per Extra e Premium, ormai rafforzatosi notevolmente nel corso del tempo.

Tuttavia, la maggior parte dei titoli disponibili gratuitamente sono prodotti che sono stati rilasciati su PS4 o in versione cross-gen: per gli utenti che vogliono sfruttare al meglio PS5 (la trovate in sconto su Amazon) non sono stati invece offerti tantissimi titoli.

Come segnalato infatti da TrueTrophies, al momento sono state rilasciate soltanto 8 esclusive PS5 su PlayStation Plus Extra: un numero che include sia titoli disponibili solo sulla console di casa Sony che produzioni esclusivamente next-gen. Di seguito troverete l'elenco completo di giochi next-gen che potete scaricare sul servizio in abbonamento:

PS Plus Extra: le esclusive PS5 scaricabili

Deathloop

Demon's Souls

Destruction AllStars

Ghostwire Tokyo

Ratchet & Clank Rift Apart

Returnal

The Medium

Thymesia

Esistono altri giochi scaricabili in versione PS5, ma dato che si tratta di titoli che sono stati rilasciati anche su PS4 non sono considerabili in questa lista che vi abbiamo proposto.

Si può dunque dire che PS Plus Extra abbia ancora un "problema" con le esclusive PS5, se al terzo anno di vita della console i giochi gratis next-gen scaricabili sono ancora così pochi.

Per rendere maggiormente l'idea di quanto sia scarsa l'offerta dei titoli next-gen, TrueTrophies ha calcolato che questi 8 giochi rappresentano solo il 2% dell'intero catalogo attualmente disponibile: vedremo se nei prossimi mesi la situazione potrà definitivamente migliorare.

Ricordiamo che questo piccolo problema si è ripetuto anche nel corso dell'ultimo aggiornamento: anche tra i giochi gratis di luglio non era presente alcuna esclusiva PS5.

È inoltre già stato annunciato uno dei giochi gratis disponibili con il catalogo ad agosto, ma anche in questo caso non si tratta di un'esclusiva PlayStation 5.

Nel frattempo, vi segnaliamo che sono già stati svelati i giochi gratis riscattabili su PS Plus Essential ad agosto: l'appuntamento è fissato proprio al primo giorno del nuovo mese.