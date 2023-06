PS5 apre al cloud: in arrivo i primi giochi in streaming

PlayStation si prepara a dare una nuova iniezione alla sua offerta perché, in occasione dell'anniversario del "nuovo" PlayStation Plus, ha dato un aggiornamento molto importante sullo streaming in cloud dei giochi PS5.

È passato un anno, infatti, da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Il servizio che ogni mese fornisce giochi gratis in varie quantità e... qualità, per così dire, a seconda del tier di abbonamento che possedete, tra cui il catalogo giochi gratis di giugno si è aggiornato proprio oggi.

E se tra le certezze ci sono i "classici" giochi gratis mensili, che anche a giugno sono arrivati ovviamente, PlayStation guarda al futuro con il cloud gaming.

In occasione dell'anniversario raccontato sul PlayStation Blog, la casa nipponica ha infatti dichiarato che lo streaming di giochi PS5 sta arrivando.

«Riteniamo che sia importante che i membri Premium possano godersi più giochi possibile attraverso lo streaming via cloud», esordisce PlayStation nel suo comunicato, specificando qual è, al momento, lo stato di questa tecnologia:

«Al momento stiamo testando lo streaming via cloud per i giochi PS5 supportati: sono compresi titoli PS5 dal Catalogo Giochi e dalle prove dei giochi PlayStation Plus, oltre ai titoli PS5 digitali supportati posseduti dai giocatori. Al lancio di questa funzionalità, lo streaming via cloud di titoli PS5 supportati sarà disponibile direttamente sulla vostra console PS5.»

Il cloud streaming dei giochi PS5 è quindi una prospettiva reale, seppure futura, che gli utenti PlayStation potranno ricevere prima o poi.

Come specifica Sony, infatti, l'obiettivo è aggiungere questa funzionalità come vantaggio aggiuntivo al tier di abbonamento PlayStation Plus Premium.

Una funzione che fa il paio con PlayStation Q, l'hardware recentemente annunciato che ha proprio come obiettivo lo streaming videoludico.

La lista dei nuovi giochi gratis del catalogo è accompagnata anche da una serie di iniziative per l'anniversario, che PlayStation ha svelato come sempre nel suo Blog.