PlayStation e Xbox hanno una "rivale", ed è Atari

Atari ha stretto una partnership con Plaion per ricreare il suo classico nel panorama delle console. Atari 2600+ è infatti una "nuova" console per i nostalgici, in grado di riprodurre i giochi delle storiche 2600 e 7800.

Atari 2600+ è basato sul classico modello di console con quattro interruttori e venature di legno, che è diventato l'aspetto più riconoscibile della console.

Come riportato anche da Destructoid, la piattaforma è dotata di una riproduzione del controller CX40 e supporta l'alimentazione USB e l'HDMI.

Inoltre, il logo Atari si illumina quando è accesa e il tutto viene fornito con una cartuccia 10-in-1 che contiene una selezione di giochi classici (la lista la trovate qui).

La pagina dello store svela anche che la console è stata "ricreata con amore secondo le stesse specifiche dell'originale". Non è chiaro se l'hardware è davvero simile all'originale, se utilizza FPGA o se si tratta di semplice emulazione software.

Sembra però che si tratti di quest'ultima, dato che si parla di un microprocessore Rockchip 3128 SOC. L'HDMI dell'Atari 2600+ è sicuramente una caratteristica interessante, dato che in precedenza l'hardware supportava solo l'uscita RF.

Pur non essendo la console next-gen che molti speravano di avere tra le mani, il solo fatto che Atari si sia messa a produrre nuovamente console è un bel tuffo nel passato.

In ogni caso, Atari 2600+ è già disponibile per il preordine al prezzo di 129,99 dollari. La consegna della console è prevista per novembre 2023.

