Arrivano i rivestimenti ufficiali per Xbox Series X: aperti i pre-order

Se vi siete sempre domandati come sarebbe la vostra Xbox Series X se, al posto della sua scocca nera opaca, si sbizzarrisse con altri colori, probabilmente Microsoft ha appena tirato fuori dal cilindro l'idea che stavate aspettando: si tratta dei console wrap, dei rivestimenti ufficiali per Xbox Series X, che vi permettono di coprire la vostra console dandole un aspetto completamente diverso rispetto a quello sobrio e scuro che ha di solito.

Si tratta di una soluzione «meno costosa e più sostenibile» rispetto all'acquisto di console in Special Edition, sottolinea Microsoft: vi basterà letteralmente rivestire Series X con la wrap che preferite, una delle quali sarà anche dedicata all'imminente Starfield, l'open world spaziale firmato da Bethesda Game Studios.

Gli altri due design saranno invece mimetici e vi permetteranno di scegliere tra toni freddi e toni meno saturi (Arctic Camo e Mineral Camo).

Il taglio dei wrap è preciso e immaginato proprio per Xbox Series X, in modo che lasci libere le bocchette di ventilazione e permetta un'ottima dissipazione del calore. L'interno, inoltre, è realizzato in silicone, in modo che sia delicato sulla console e che non scivoli via quando non deve.

Il modello dedicato a Starfield riprende quello che abbiamo visto anche sul controller e le cuffie dedicati al gioco di Bethesda: una scocca bianca, che richiama i colori del logo di Constellation che ha accompagnato tutti i materiali promozionali dell'epopea spaziale.

I pre-ordini sono aperti sullo store ufficiale di Microsoft, anche se quelli per il rivestimento di Starfield non sono ancora disponibili: potete, in compenso, iniziare a mettere le mani sulle altre coperture.

Il lancio è previsto per il 18 ottobre in Europa, al prezzo di listino di 49,99 euro per il wrap di Starfield. Per il Mineral Camo, invece, il lancio è previsto per il 10 novembre, in quel caso al prezzo di 44,99 euro.