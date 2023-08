PS5 batte tutti in Europa (così come GTA V)

Sembra proprio che durante lo scorso mese di luglio di quest'anno PS5 abbia ampiamente battuto la concorrenza.

La console è facilmente acquistabile in vari modi, tra cui Amazon ovviamente, cosa questa che ha permesso alla nuova generazione di PlayStation di spiccare il volo.

Normale quindi che la piattaforma Sony abbia registrato nuovi picchi di vendite, specie a seguito del taglio di prezzo.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, sembra proprio che a luglio le vendite di PS5 in Europa abbiamo permesso alla console di svettare in testa alla classifica, mentre lato software è il sempreverde GTA V a trionfare.

Per quanto riguarda le vendite di PlayStation 5, quella Sony è stata la console più venduta in Europa a luglio.

PS5 ha registrato un +244% di unità su base annuale e +24% rispetto al precedente mese di giugno.

Seguendo i dati, le vendite di PlayStation nel 2023 sono quindi cresciute del 203% su base annuale. Nintendo Switch resta in ogni caso saldamente al secondo posto, con le vendite che sono diminuite solo del 9% rispetto allo scorso anno.

Staremo a vedere se Sony riuscirà a tenere testa con questi numeri anche nell'ultima parte dell'anno.

Per quanto riguarda il software, GTA V si è aggiudicato il primo posto della classifica. Ottimo risultato anche per Red Dead Redemption 2 - sempre di Rockstar Games - che si è piazzato al terzo posto.

Seconda posizione stabile invece per FIFA 23, ultimo capitolo della celebre serie calcistica (in attesa del nuovo EA Sports FC 24).

Restando in tema, Sony ha da poco annunciato che la sua console PlayStation 5 ha finalmente superato 40 milioni di unità vendute nel mondo.

Ma non solo: da questo momento sono ufficialmente disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di agosto.

Infine, PlayStation Store ha lanciato i suoi Saldi di Agosto: vediamo quali sono i migliori giochi che potete portare a casa spendendo meno di 10 euro.