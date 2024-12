PS5 celebra il 30esimo anniversario con nuovi aggiornamenti nostalgici

Oggi 3 dicembre 2024 si svolge un anniversario estremamente importante: si tratta infatti del 30esimo anniversario dall'uscita della prima PlayStation, rilasciata sul mercato giapponese proprio il 3 dicembre 1994.

Un traguardo estremamente importante che Sony sta festeggiando in svariati modi: non sono stati proposti soltanto nuovi sconti sul PlayStation Store, ma è stato rilasciato un aggiornamento per le console PS5 (le trovate in offerta su Amazon) che farà le gioie di tutti i fan più nostalgici.

Già dalla scorsa serata è stato infatti reso disponibile un update delle feature pensato appositamente per il 30esimo anniversario: ad accompagnare l'accensione delle vostre console troverete infatti la familiare animazione presente sulle PS1.

Il tutto accompagnato dallo storico logo PlayStation, che ricorderà proprio il 30esimo anniversario delle console: potete ammirare lo start-up nostalgico nel video che allegheremo qui di seguito.

Ma questa non è affatto l'unica novità dell'aggiornamento: Sony ha finalmente introdotto la possibilità di cambiare tema per PS5, feature in edizione limitata ispirata proprio alle precedenti generazioni di PlayStation.

Potrete dunque scegliere di modificare alcuni aspetti dell'interfaccia per omaggiare la vostra generazione preferita, con tanto di effetti sonori ispirati a tali generazioni.

Sfortunatamente non è però possibile modificare l'animazione di avvio, che resterà ugualmente quella ispirata a PS1 a prescindere dal tema selezionato.

È stato nascosto anche un messaggio al momento dello spegnimento o il riavvio della console, che recita: «Grazie per essere parte di questo viaggio».

Purtroppo, come anticipavamo in precedenza, si tratta di una feature disponibile per un periodo limitato, anche se Sony non ha ancora chiarito la data in cui i festeggiamenti saranno conclusi.

Da parte nostra, possiamo solo sperare che la probabile popolarità dei nuovi temi convinca Sony a implementare permanentemente questa feature, consentendo ai giocatori di poter finalmente dare un tocco più personale alle proprie console.

Nel caso abbiate già scoperto queste feature durante la scorsa giornata, cogliamo l'occasione per segnalarvi che è stato rilasciato un secondo aggiornamento proprio nelle scorse ore, anche se si tratta soltanto di un hotfix che non introduce ulteriori feature.

Il 30esimo anniversario è stato festeggiato anche con un nuovo video che celebra la storia di PlayStation e che, probabilmente, vi farà sentire un pochino più vecchi. E che sembra aver provocato nuovamente i fan di Bloodborne, tanto per cambiare.