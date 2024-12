PlayStation continua a scherzare con i fan di Bloodborne

Bloodborne non trova pace, soprattutto in queste settimane, e dopo le ultime indiscrezioni ci si mette anche PlayStation a scherzare con i fan in maniera abbastanza crudele.

Nelle ultime settimane, infatti, c'è stato un chiacchiericcio (l'ennesimo intorno all'esclusiva PlayStation) intorno all'amatissimo soulslike con l'ennesima speranza che potesse portare a un annuncio di qualche tipo.

Per un attimo si era palesata l'idea che il 3 dicembre ci potesse essere un annuncio a tema, magari una rimasterizzazione, l'uscita su PC o addirittura l'annuncio di un sequel. Ovviamente non è così.

Dopo la smentita relativa a questa fantomatica data legata a Bloodborne, ora ci si mette PlayStation ancora una volta a ricordarci che non c'è un modo facile per recuperare il titolo FromSoftware su piattaforme attuali.

C'è un video celebrativo, infatti, in cui non solo appare Bloodborne, ma vengono usate anche delle parole che sembrano essere uno sfottò verso i giocatori.

Al minuto 1:53 del video che vedete qui sopra, lo spezzone di Bloodborne viene accompagnato dalla frase «it’s about persistence», ovvero «si tratta di perseveranza».

C'è chi ha visto un qualcosa di positivo in tutto questo, come sempre l'idea che l'azienda possa sfruttare il moment oper poter annunciare qualcosa di nuovo relativamente a Bloodborne, ma il termine "perserveranza" non può non far pensare alla fatica con cui i fan riescono a mantenere la calma di fronte all'assenza di notizie al riguardo.

Nonostante le vendite di 7,5 milioni di copie e il plauso della critica, un aggiornamento per Bloodborne non è mai arrivato. Chissà che, con un colpo di scena clamoroso, il 3 dicembre possa succedere davvero qualcosa di reale.

Anche perché i giocatori non è che non vogliano giocare Bloodborne, perché lo stanno platinando in ogni modo anche su PC con le ultime versioni uscite per la piattaforma su cui tutti vorrebbero vedere il titolo al più presto.