PlayStation Store, sconti fino al 90% per il 30esimo anniversario: ecco i migliori

Su PlayStation Store sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per il 30esimo anniversario delle console PlayStation, ovviamente con delle immancabili offerte a tema.

Sebbene si stiano ancora svolgendo le interessanti iniziative per il Black Friday, da questo momento potete già iniziare a risparmiare su tantissimi dei migliori videogiochi per le console PlayStation, con promozioni fino al 90% (trovate gift card per gli acquisti su Amazon).

Le nuove offerte di PlayStation Store includono oltre 3700 giochi e DLC in offerta: abbiamo provato a selezionare i migliori articoli per voi, così da aiutarvi nella vostra scelta.

PlayStation Store: migliori offerte per il 30esimo anniversario

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition a 23,99€ - Sconto del 60%

a 23,99€ - Sconto del 60% Batman: Return to Arkham a 4,99€ - Sconto del 90%

a 4,99€ - Sconto del 90% Bloodborne: GOTY Edition a 17,49€ - Sconto del 50%

a 17,49€ - Sconto del 50% Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Days Gone a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Dead Island 2 Ultimate Edition a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Dead Space Edizione Digital Deluxe a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Detroit: Become Human Digital Deluxe a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% EA Sports FC 25 Ultimate Edition a 54,99€ - Sconto del 50%

a 54,99€ - Sconto del 50% Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% God of War a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Grand Theft Auto V PS5 + PS4 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Gran Turismo 7 PS5 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Hitman World of Assassination a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 21,24€ - Sconto del 75%

a 21,24€ - Sconto del 75% Horizon Forbidden West: Complete Edition a 49,69€ - Sconto del 29%

a 49,69€ - Sconto del 29% Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 4,79€ - Sconto dell'88%

a 4,79€ - Sconto dell'88% LEGO Star Wars: Skywalker Saga Deluxe a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Marvel's Spider-Man: Edizione GOTY a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ - Sconto del 70%

a 29,99€ - Sconto del 70% Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% The Last of Us Parte I a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% The Last of Us Parte II a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Uncharted: L'Eredità dei ladri a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ - Sconto del 50%

Le offerte di PlayStation Store per il 30esimo anniversario termineranno il prossimo 21 dicembre: vi consigliamo di consultarle tutte nel dettaglio al seguente indirizzo.

Nel frattempo, ricordiamo che non ci sono soltanto i videogiochi in offerta: avete infatti ancora pochi giorni di tempo per acquistare un abbonamento PlayStation Plus a un prezzo speciale.