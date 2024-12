PlayStation celebra 30 anni con un video che vi farà sentire vecchi

PlayStation, un nome che ha segnato la storia del gaming, festeggia un traguardo straordinario: 30 anni di innovazione, storie epiche e connessioni che hanno superato i confini del semplice intrattenimento.

Dal lancio della prima PlayStation nel 1994 fino alla più recente PS5 (che trovate su Amazon), l'azienda ha trasformato il modo in cui viviamo il videogioco, regalando ai fan avventure indimenticabili e momenti di pura magia.

In una dichiarazione rilasciata in calce a un nuovo video promozionale (visionabile poco sotto, nel player dedicato), PlayStation ha voluto ringraziare la propria community.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«Negli ultimi tre decenni, abbiamo condiviso un viaggio incredibile, costruendo storie e plasmando esperienze insieme. Abbiamo trovato avventura, risate e ricordi duraturi che vanno oltre ogni singolo momento. Abbiamo creato nuove amicizie e ridefinito il significato del gaming. Grazie per essere stati parte di questo viaggio — non ce l’avremmo fatta senza di voi,» si legge.

Il filmato mostra varie sequenze da giochi vecchi e nuovi del mondo PlayStation, da The Last of Us a Gran Turismo, passando per Ghost of Tsushima.

PlayStation non è solo una console, ma un simbolo di innovazione e una piattaforma che ha unito milioni di giocatori in tutto il mondo.

Dalla rivoluzionaria PlayStation 1 ai capolavori di PS2 (console che ha raggiunto un numero di unità impressionante), PS3 e PS4, fino al "salto" di PS5 Pro, il marchio ha saputo reinventarsi e crescere insieme alla propria community, non senza qualche difficoltà di percorso come i gravissimi licenziamenti di inizio anno.

L’anniversario non è solo un momento per guardare al passato, ma un'occasione per immaginare il futuro di PS6, che ci auguriamo possa essere migliore di come lo immaginiamo.

Infine, restando in casa Sony, diamo un'occhiata ai giochi AAA che stanno venendo proposti con prezzi in sconto al Black Friday lanciato da PlayStation Store.