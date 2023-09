PS2 potrebbe "rivivere" grazie a PS5

PS2 è stata una console leggendaria, con una serie di titoli ancora oggi impressionante, tanto che presto potremo forse rigiocarli anche su PS5.

Molti di questi giochi li trovate delle raccolte su Amazon, specie perché sono rimasti nel cuore degli appassionati di tutto il mondo.

Periodi in particolare hanno proposto una concentrazione di titoli di una qualità davvero impressionante, come qualcuno ha fatto notare tempo fa.

PS2 è stata una console che ha venduto anche tantissimo, tanto che solo Nintendo Switch può tentare la scalata.

Ora, come riportato anche da GameRant, Sony sarebbe al lavoro su un emulatore PS2 per PS5, visto che ciò garantirebbe maggiore retrocompatibilità.

Secondo l'insider noto come "Mystic", il nuovo emulatore dovrebbe permettere un alto grado di retrocompatibilità tra PS5 e PS2, permettendo così di far girare sulla console di current-gen la quasi totalità del catalogo della console PlayStation di inizio anni Duemila.

Ricordiamo per i nostalgici il PS Plus offre un discreto catalogo di giochi PS1, PS2 e PS3 in esclusiva per gli abbonati al servizio Premium. Staremo a vedere se questo fantomatico emulatore permetterà di mettere mano a un maggiore numero di giochi classici (cosa che in molti si augurano, ovviamente).

Per chi non lo sapesse, PS2 venne lanciata per primo in Giappone, nel marzo 2000, accompagnata da 10 titoli di lancio, tra cui Ridge Racer V e Street Fighter EX 3, con 980mila unità vendute solo nelle prime 24 ore.

Il lancio in Nordamerica avvenne a ottobre 2000 e fu altrettanto un successo, mentre in Europa fu pubblicata il 24 novembre 2000.

Ma non solo: per tutti i nostalgici della generazione successiva, ovvero PlayStation 3, ci potrebbe essere una buona notizia in ambito emulazione su PS5.