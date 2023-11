PS2 compie 23 anni dall'uscita europea, ed è subito nostalgia

PS2 è una console storica e indimenticabile, con una lineup di titoli ancora oggi realmente impressionante. E sono passati 23 anni dalla sua uscita nel Vecchio Continente.

Vero anche che vari titoli della piattaforma sono stati riproposti nel tempo, anche su PlayStation 4 (trovate delle raccolte su Amazon), rimasti nel cuore degli appassionati.

Advertisement

Del resto, ci sono state annate che hanno proposto una concentrazione di titoli di qualità impressionante, come qualcuno ha fatto notare tempo fa.

Ma non solo, visto che - dati alla mano - PS2 è stata una console che ha venduto anche tantissimo, tanto che solo Nintendo Switch può tentare di raggiungere i numeri della console Sony.

Ricordiamo che PS2 venne lanciata inizialmente in Giappone, nel marzo 2000, accompagnata da 10 titoli di lancio, tra cui Ridge Racer V e Street Fighter EX 3, con 980mila unità vendute nelle prime 24 ore.

Il lancio in Nordamerica avvenne solo a ottobre dello stesso anno e si rivelò un successo, mentre in Europa fu pubblicata il 24 novembre 2000.

PlayStation 2 ha avuto moltissimi giochi importanti nel suo portfolio, tra Silent Hill 2, ICO, GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, Final Fantasy X e Metal Gear Solid 3 Snake Eater, solo per citarne alcuni.

Senza dimenticare anche perle assolute come Shadow of the Colossus, Legacy of Kain Soul Reaver 2, la serie di Jak & Daxter e tantissimi altri.

Senza contare anche i classico God of War 2, saga che i fan hanno voluto rievocare con un remake in sviluppo attualmente.

Ad ogni modo, se vi manca così tanto PS2, potete provare a costruirvene una tutta vostra fatta però interamente di mattoncini LEGO: eccola qui, in tutto il suo splendore.

Infine, per i nostalgici, sembra che Sony possa essere al lavoro su un emulatore PS2 da usare su console PS5, visto che ciò garantirebbe maggiore retrocompatibilità.