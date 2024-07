PS Plus, nuovi giochi gratis di luglio trapelati in anticipo

Sony si appresta ad annunciare domani, 10 luglio, la lineup di giochi PS5, PS4 e Classic destinati gratuitamente agli abbonati PS Plus Extra e PS Plus Premium.

Il catalogo del servizio in abbonamento si appresta quindi a "infiammare" l'estate con le sue novità.

Del resto, sono già disponibili i giochi offerti da circa una settimana per gli utenti iscritti al servizio.

Ora, come riportato anche da Push Square, il noto leaker Billbil-kun ha anticipato il publisher giapponese e ha condiviso un elenco parziale di ciò che arriverà con l'aggiornamento di luglio 2024.

Secondo il leaker, i titoli per PS5 e PS4 sono sei, e ve li elenchiamo poco sotto:

Remnant 2 (PS5)

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS5, PS4)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition (PS4)

Mount & Blade II: Bannerlord (PS5, PS4)

No More Heroes 3 (PS5, PS4)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Biilbil-Kun sostiene che Remnant: From the Ashes dovrebbe far parte della selezione, ma non ha potuto confermare la sua inclusione con assoluta certezza.

Per l'elenco completo di tutti i giochi PS Plus previsti nei prossimi giorni, non resta quindi che attendere l'annuncio ufficiale di Sony, previsto per il pomeriggio di domani (e che vi comunicheremo praticamente in tempo reale, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames).

Restando in tema, a sorpresa Sony starebbe da poco offrendo ad alcuni fortunati utenti di PlayStation Plus scelti casualmente una prova gratuita di 14 giorni del livello Premium.

Ma non solo: per gli utenti Extra, invece, segnaliamo che c'è un simulatore poliziesco che sta avendo perfino più successo di Red Dead Redemption 2.

Infine, i fan residenti in Asia, Australia ed Europa dovrebbero ora avere nuovamente accesso al servizio PlayStation Stars a partire da oggi: leggi tutti i dettagli del caso.