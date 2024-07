PlayStation Stars è di nuovo online in Europa

Si sapeva che in questi giorni sarebbe tornato online il programma fedeltà PlayStation Stars, anche se Sony ha confermato che i premi Days of Play non saranno più disponibili.

Come riportato anche da Push Square, il programma di fidelizzazione PlayStation di Sony ha fatto il suo ritorno in alcune regioni.

I fan residenti in Asia, Australia ed Europa dovrebbero ora avere nuovamente accesso al servizio. Le Americhe sembrano ancora offline, ma dovrebbero seguire l'esempio a breve.

PS Stars è andato offline più di un mese fa, e Sony ha lavorato a lungo per rendere il programma nuovamente operativo all'interno dell'app mobile di PlayStation.

Il detentore della piattaforma ha confermato che il programma sarebbe tornato in maniera scaglionata a livello regionale e fortunatamente ha rispettato la promessa.

Come già detto, il Nord e il Sud America non hanno ancora riavuto accesso a PS Stars, ma il suo recente ritorno in Europa suggerisce che non mancherebbe molto.

Per chi non lo sapesse, PS Stars è un programma di fidelizzazione per i possessori di un account PSN. Una volta iscritti, si accumulano automaticamente punti per ogni acquisto effettuato tramite il PS Store, che possono essere spesi in crediti per il proprio portafoglio digitale, una selezione di giochi e DLC e oggetti da collezione digitali.

È inoltre possibile guadagnare altri punti e oggetti da collezione digitali completando campagne limitate nel tempo ogni mese. Attualmente è accessibile solo tramite l'app mobile, ma dovrebbe arrivare anche sulle console PS5 e PS4, anche se non ci sono tempi certi.

Durante questo periodo di inattività, gli utenti non hanno potuto guadagnare o spendere punti. Molti sperano che i punti persi per gli acquisti effettuati mentre PS Stars era offline vengano rimborsati, anche se Sony non si è ancora impegnata in tal senso.

Nel mentre, se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti per PS5 su Amazon, senza sovrapprezzo.