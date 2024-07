C'è un gioco gratis di giugno su PS Plus Extra che ha battuto Red Dead Redemption 2

Anche giugno 2024 si è dimostrato un mese eccellente per il catalogo di PlayStation Plus Extra: secondo gli ultimi dati di GameInsights riportati su TrueTrophies, uno dei nuovi omaggi si è rivelato il secondo gioco gratis più scaricato dell'anno.

Questo significa che c'è uno dei nuovi giochi mensili che è stato scaricato gratuitamente più volte perfino di Red Dead Redemption 2 (lo trovate anche su Amazon), ma non è arrivato a raggiungere i numeri del fenomeno Dave the Diver.

Un traguardo sicuramente importante ma anche particolarmente sorprendente, dato che probabilmente pochissime persone avrebbero potuto immaginare numeri così elevati.

Il titolo che è riuscito a diventare il secondo gioco gratis più scaricato del 2024 è infatti Police Simulator: Patrol Officers, un simulatore open world che ci porta a scoprire la vita quotidiana di un agente di polizia.

Non si tratta certamente di un capolavoro — su Metacritic la versione PS5 ha una media di 58/100 — né di un titolo moderno, dato che è stato rilasciato nel 2022, eppure per qualche motivo Police Simulator sembra essere riuscito a colmare una lacuna per gli utenti iscritti a PS Plus Extra.

Evidentemente, i giocatori PS5 hanno tanta voglia di giochi in cui è possibile interpretare poliziotti: di seguito vi lasciamo alla lista aggiornata dei 10 giochi gratis più scaricati del 2024 sul servizio in abbonamento.

PS Plus Extra: giochi gratis più scaricati

Dave the Diver - Aprile 2024 Police Simulator: Patrol Officers - Giugno 2024 Red Dead Redemption 2 - Maggio 2024 Need for Speed Unbound - Febbraio 2024 Marvel's Midnight Suns - Marzo 2024 GTA San Andreas: The Definitive Edition - Maggio 2024 Tiny Tina's Wonderlands - Gennaio 2024 Animal Well - Aprile 2024 Monster Hunter Rise - Giugno 2024 Dredge - Maggio 2024

Nella top 10 vediamo tra anche Monster Hunter Rise tra le novità, ma l'ultimo capitolo della saga Capcom non ha potuto nulla contro le forze dell'ordine.

Si tratta sicuramente di un dato affascinante e da non sottovalutare: chissà che nei prossimi mesi non arrivino altri simulatori gratuiti sul servizio in abbonamento. Di sicuro, gli utenti PS Plus Extra hanno dimostrato di apprezzarli molto.

Il mese di giugno si è rivelato eccellente anche per PlayStation Plus Premium, grazie ai giochi PS2: nel caso del servizio in abbonamento più costoso, Sly Raccoon è già diventato il più scaricato del 2024.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che da domani saranno disponibili i giochi gratis di PS Plus Essential di luglio: ovviamente vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena potrete riscattarli.