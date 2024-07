PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di luglio

Come ogni primo martedì del mese, anche oggi il catalogo di PlayStation Plus Essential si aggiorna con nuovi giochi gratis di luglio, già disponibili per il download immediato da adesso.

Il catalogo del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) vi propone ben 3 nuovi omaggi da scaricare sulle vostre console, disponibili sia su PS5 che su PS4 senza ulteriori limitazioni.

Potete già avviare il download aprendo le rispettive app ufficiali di PlayStation Plus dalle vostre console: in alternativa, potete procedere comodamente al riscatto facendo clic sui seguenti link ufficiali.

PlayStation Plus: giochi gratis di luglio 2024

Il gioco più interessante di questo mese è indubbiamente Borderlands 3, l'ultimo episodio della celebre e divertentissima saga looter shooter di Gearbox.

In vista del quarto capitolo, di cui è già stato confermato lo sviluppo, i fan potranno divertirsi da soli o in cooperativa per fermare la setta più spietata della galassia.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi inoltre un nuovo bundle dedicato ai giocatori di Genshin Impact, in arrivo per gli utenti PS Plus Essential dal 16 luglio: troverete incluse anche 160 Primogemme, per aiutarvi con le vostre prossime summon.

Non possiamo che augurarvi come sempre buon download e buon divertimento con i vostri nuovi giochi gratis mensili: non appena scopriremo i nuovi omaggi in arrivo sul catalogo, vi informeremo sulle nostre pagine.

Nel frattempo, se siete iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, vi ricordiamo che potete scaricare ben 14 giochi gratis aggiunti al catalogo nelle scorse settimane, qualora ve li foste persi.

Tra questi ci sono anche diversi classici PS2 per gli utenti Premium, con Sly Raccoon in particolare che ha già conquistato ampi consensi.

Per gli utenti Extra, invece, segnaliamo che c'è un simulatore poliziesco che sta avendo perfino più successo di Red Dead Redemption 2.