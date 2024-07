PlayStation Plus offre 14 giorni gratis, ma non per tutti

Sony sta offrendo ad alcuni membri di PlayStation Plus una prova gratuita di 14 giorni del livello Premium.

Il catalogo del servizio in abbonamento ha i suoi costi, ma questo mese per qualche fortunato giocatore andrà meglio del previsto.

La notizia, riportata anche da PlayStation Lifestyle, spiega come questa volta l'offerta viene inviata tramite le notifiche della console anziché tramite e-mail, facilmente mancabili potendo finire in spam.

I giocatori sono quindi chiamati a controllare la casella di posta elettronica della console prima che l'offerta termini.

Chi può beneficiare dell'offerta PS Plus Premium luglio 2024, quindi? Come al solito, anche in questo caso pare proprio che la prova gratuita venga inviata in modo casuale.

Un utente di Reddit ha riferito di aver ricevuto l'offerta quando la sua iscrizione a PS Plus Premium era scaduta da almeno due giorni.

Si noti che i pop-up di notifica di PS5 possono essere un po' strani, quindi è meglio controllare manualmente tramite il pannello di controllo della console per evitare la situazione di cui sopra.

Un altro utente ha dichiarato di aver ricevuto il voucher Premium gratuito di 14 giorni dopo aver rinnovato l'abbonamento PS Plus Essential per un anno.

Tuttavia, Sony ha anche offerto di convertire i 12 mesi di Essential in 182 giorni di Premium, anche se non è chiaro se Sony permetterà di tornare al piano Essential una volta terminati i 14 giorni di prova.

Il consiglio è quindi, nel caso, di usufruire della prova gratuita di Premium solo se il vostro abbonamento è scaduto e non avete attivato la fatturazione automatica.ù

Restando in tema, ricordiamo che il catalogo di PlayStation Plus Essential si è da poco aggiornato con nuovi giochi gratis di luglio, già disponibili per il download immediato da adesso: scopri di quali titoli parliamo.