La PS Plus Collection verrà rimossa tra una settimana: ecco 19 giochi gratis che non dovete perdere

PlayStation Plus Collection è uno dei servizi offerti dal servizio di casa Sony ma che, a breve, saluterà tutti.

La selezione dei migliori giochi della passata generazione di console era infatti compresa nei tanti bonus di PlayStation Plus (potete farlo anche tramite Amazon).

Col passare dei mesi, sono stati rimossi anche alcuni videogiochi, tra cui i migliori che erano presenti all'interno della lista dei best of.

La comunicazione è arrivata solo una manciata di giorni fa, lasciando i giocatori abbastanza contrariati.

Ora, come riportato anche da PSU, manca solo una settimana all'addio ufficiale del servizio, ragion per cui sarà meglio prepararsi a scaricare i seguenti 19 giochi gratis.

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Until Dawn

«Dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più offerta. Se non hai ancora riscattato i titoli in questa raccolta, potrai farlo fino al 9 maggio, il che ti permetterà di accedere a tali titoli anche dopo questa data fintanto che sarai membro PlayStation Plus», recita la comunicazione ufficiale.

Ricordatevi quindi di riscattare i giochi presenti nella lista, così da averli sempre con voi.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Per avere anche altri giochi importanti, Sony ha da poco dato il via alle offerte dei giochi migliori scelti dalla critica: eccoli qui.

Infine, da oggi - 2 maggio 2023 - PlayStation ha rilasciato i giochi gratis di PS Plus relativi al mese in corso.