PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di maggio

Dopo aver concluso i festeggiamenti del primo maggio, PlayStation Plus ha ufficialmente inaugurato il quinto mese dell'anno con i nuovi giochi gratis per gli abbonati Essential, già riscattabili da questo momento.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) possono dunque iniziare già da adesso a scaricare i nuovi omaggi del mese, dato che oggi è il primo martedì del mese.

Naturalmente questo significa anche che non potrete più riscattare i giochi gratis offerti ad aprile: se non avevate dunque aggiunto alla vostra raccolta gli ultimi titoli, ormai non potrete più scaricarli gratuitamente.

Da adesso potete dunque scaricare GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders: tutti i titoli sono disponibili non solo su PS5, ma anche su PS4 con versioni dedicate.

Ricordiamo che con Essential vi basterà semplicemente aggiungere i titoli alla vostra raccolta, così da poterli fare vostri per sempre e scaricarli in qualunque momento — a patto naturalmente di restare iscritti a PlayStation Plus.

Potete avviare il download direttamente dalle vostre console nell'app dedicata a PlayStation Plus o, in alternativa, procedere immediatamente al riscatto direttamente via web ai seguenti indirizzi:

Vi ricordiamo che avrete tempo fino al 5 giugno 2023 per procedere al riscatto, dato che si tratta del primo nuovo martedì del mese.

Il nostro consiglio è dunque quello di approfittare fin da subito della nuova promozione e cominciare ad aggiungerli alla vostra raccolta, così da non dimenticarvene e scaricarli con calma non appena vorrete godervi i vostri nuovi regali.

L'abbonamento PlayStation Plus è stato recentemente protagonista di un rinnovamento che non sembrava aver convinto pienamente il pubblico, ma gli ultimi dati hanno dimostrato che il servizio è finalmente in crescita.

Del resto, il numero di abbonati si è ormai avvicinato al suo record storico: merito anche di tanti nuovi giocatori che hanno acquistato PS5 — ovviamente — ma che nulla toglie ai meriti di un servizio ormai diventato importante per molti fan.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i giochi gratis previsti per il catalogo di Plus Extra e Premium: nel frattempo, Sony ha già svelato una nuova release al day-one che sembra voler "competere" con Stray.