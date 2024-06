Prince of Persia Remake sta facendo "progressi eccellenti", altri team si uniscono ai lavori

Nel caso ve lo foste chiesto, Prince of Persia Remake non è stato cancellato da Ubisoft e, anzi, sembra che i lavori stiano andando anche bene.

Dopo il lancio di Prince of Persia The Lost Crown (che trovate su Amazon), Ubisoft sembra quindi che voglia capitalizzare ulteriormente su uno dei franchise proprietari più famosi di sempre.

C'è da dire che il discusso remake era stato mostrato tanto tempo fa ma, con sorpresa solamente di Ubisoft, aveva raccolto delle opinioni veramente forti e contrarie da parte della community. Al punto che si era deciso di tornare addirittura alla fase concettuale, ricominciando sostanzialmente da capo con lo sviluppo.

Nonostante questo, però, Ubisoft non ha inserito il titolo nella sempre più lunga lista di giochi cancellati, in cui rientra anche il nuovo The Division.

Come stanno ora le cose per Prince of Persia Remake? Bene, almeno stando a quello che riporta VGC.

Ubisoft ha affermato che sono stati compiuti "eccellenti progressi" sul titolo, al punto che è stato inserito anche un nuovo team a supporto dello sviluppo.

In un breve aggiornamento pubblicato oggi, la società ha affermato che Ubisoft Toronto è salita a bordo per collaborare con Ubisoft Montreal a Prince of Persia Remake.

Ubisoft Toronto è il team che ha lavorato a Far Cry 5, Far Cry 6, Watch Dogs Legion e l'imminente remake di Splinter Cell (anche quello scomparso nel nulla).

«Il gioco occupa un posto speciale per molti di noi nel nostro studio», ha affermato Darryl Long, amministratore delegato di Ubisoft Toronto: «Ora abbiamo la possibilità di riavvolgere il tempo e portare la nostra tecnologia aggiornata, competenza e creatività per modernizzare questo gioco classico con i nostri partner di Ubisoft Montreal.»

Prince of Persia sarà sempre più presente, quindi, nei meandri di Ubisoft. Tra i nuovi progetti c'è The Rogue Prince of Persia, il nuovo interessante roguelike lanciato di recente in early access: lo abbiamo provato.