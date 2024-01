Che fine ha fatto Prince of Persia Remake? Qualcosa si muove

Dopo gli ormai noti problemi di sviluppo iniziali, Ubisoft ha poi fatto letteralmente sparire il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

L'annuncio di un rifacimento del classico (avvistabile anche su Amazon) aveva reso dunque molto felici i fan di Prince of Persia.

Questo, fino al momento del reveal vero e proprio, quando è apparso evidente a tutti come ci fossero ancora molti problemi da sistemare.

Un reveal così problematico che Ubisoft scelse di fare completamente dietrofront, ripartendo da zero e ascoltando i feedback dei fan, tornando dunque alla fase concettuale di sviluppo.

Ora, come riportato anche da The Gamer, una lista dei Trofei per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è spuntata online per la seconda volta in pochi anni, facendo sperare i fan in un annuncio imminente del gioco.

La lista in questione è apparsa in queste ore ed è stata individuata dal redditor "LastGrail".

L'elenco dei Trofei è relativamente semplice e per lo più composto da sfide di combattimento come bere acqua per guarire mentre si è nel bel mezzo di un combattimento e volteggiare sopra un certo numero di nemici al rallentatore.

Anche se, a dire il vero, ci sono anche alcune sfide più particolari, come quella che richiede di fissare Farah.

È interessante notare che non è la prima volta che la lista dei Trofei è trapelata da quando il remake de Le Sabbie del Tempo è stato annunciato.

Già nel 2022, lo stesso elenco, con le stesse immagini e gli stessi requisiti, era stato avvistato e condiviso sul web, poco prima che il gioco riprendesse lo sviluppo sotto Ubisoft Montreal.

Nel frattempo, vi ricordiamo che arrivato un nuovo soft reboot per la saga di Prince of Persia: poche settimane fa abbiamo avuto l'opportunità di recensire per voi The Lost Crown.