Sono passati ormai diversi mesi dall’annuncio di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, l’ambizioso rifacimento dell’amato action adventure dedicato al Principe di Persia uscito sulle console a 128-bit.

Questo atteso remake, che Ubisoft ha tra le altre cose messo in preordine su Amazon, fu mostrato in condizioni davvero inaccettabili, tanto che i fan non sono rimasti per nulla colpiti.

Il reveal di due anni fa è stato infatti assolutamente disastroso, tanto da costringere Ubisoft ad un dietro front con la produzione.

Se le ultime notizie di Prince of Persia Remake risalgono a un paio di mesi fa, con tanto di cambio di sviluppatore, ora potrebbe esserci un'altra novità di rilievo.

Come riportato anche su Wccftech, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake potrebbe infatti essere pronto per una vera e propria seconda presentazione ufficiale.

Come si legge su PSN Profiles, la lista dei trofei PlayStation per il remake è ora disponibile, il che suggerisce che il gioco potrebbe essere rivelato di nuovo a breve, forse duranteche si terrà

Come già accennato, lo sviluppo del gioco non è andato come sperato: annunciato nel 2020,il titolo è stato rimandato più volte e ora come ora è previsto in data da confermare, con Ubisoft Montreal a guidare lo sviluppo al posto di Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai.

Secondo i calcoli, quindi, le novità sul destino del Principe potremo averle il prossimo mese, in occasione dell’Ubisoft Forward in programma per settembre.

Ricordiamo che anche il remake di Splinter Cell, oltre a quello di Prince of Persia, è un nome che era saltato fuori per un nuovo reveal, qualche tempo fa.

Ma non solo: settembre potrebbe essere il mese durante il quale verrà alzato ufficialmente il sipario anche sul nuovo Assassin's Creed Infinity, visto che le ultime indiscrezioni lasciano sicuramente ben sperare.