Epic Games Store torna con il suo consueto appuntamento settimanale dedicato ai giochi gratuiti, e come sempre l’attenzione dei giocatori non può che essere puntata sulle prossime uscite che potranno essere riscattate senza alcun costo aggiuntivo.

La piattaforma di Epic, ormai da anni, ci ha abituati a un calendario di offerte che hanno reso felici milioni di utenti in tutto il mondo, e l’11 settembre non farà eccezione: a partire dalle 17:00 italiane saranno infatti disponibili tre titoli molto diversi tra loro, ma entrambi capaci di regalare esperienze originali e potenzialmente sorprendenti.

Dal 11 al 18 settembre, gli utenti potranno riscattare gratuitamente Monument Valley II, Ghostrunner 2 e The Battle of Polytopia, tre opere che incarnano filosofie di game design opposte: da una parte l’intimismo artistico e il minimalismo dei puzzle geometrici, dall’altra l’approccio competitivo e la voglia di dominio tipica della strategia a turni.

Il primo titolo in arrivo, sviluppato da ustwo games, è il sequel del fortunato puzzle game mobile che nel 2014 aveva conquistato pubblico e critica grazie a un’estetica ispirata alle illusioni ottiche di Escher e a un gameplay capace di stupire con semplicità.

Il secondo è invece un videogioco platform d'azione sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games. Sequel di Ghostrunner, il gioco è stato rilasciato per PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X/S nel 2023.

lnfine, il terzo titolo gratuito della settimana è un gioco di strategia a turni sviluppato da Midjiwan AB, piccolo studio indipendente svedese che ha saputo dar vita a un prodotto immediatamente riconoscibile.

La tripletta proposta da Epic Games Store dall’11 al 18 settembre rappresenta un caso curioso e stimolante. Da un lato, infatti, abbiamo un titolo che parla con il linguaggio delle emozioni, della poesia visiva e della calma riflessiva, dall’altro un un action in soggettiva davvero particolare e poi un gioco competitivo che mette al centro la voglia di primeggiare e il brivido della conquista.

Come sempre, una volta riscattati i giochi resteranno legati al proprio account per sempre, senza limiti di tempo: basterà accedere al client o al sito ufficiale, aggiungerli alla libreria e saranno disponibili per il download anche in futuro, senza costi aggiuntivi.

Vale la pena ricordare che fino alle 16:59 di giovedì 11 settembre resteranno disponibili i titoli attualmente offerti gratuitamente da Epic Games Store. Come da tradizione, dunque, gli utenti hanno ancora qualche giorno per riscattarli prima che spariscano dal catalogo delle offerte e lascino spazio ai nuovi arrivi.